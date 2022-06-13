Московскую фирму обязали освободить помещение в больнице ЯНАО

Прокуратура намеривается взыскать неустойку с московской компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый заместитель прокурора ЯНАО Владимир Мартынов через суд обязал АО «Национальную Башенную Компанию» освободить незаконно занимаемые помещения в Салехардская окружной клинической больнице. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, прокурор подал дополнительный иск в суд с целью взыскать с компании неустойку.

«Исковые требования первого заместителя прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворить. Обязать акционерное общество „Национальная Башенная Компания“ в месячный срок с даты вступления в законную силу настоящего решения освободить и передать по актам приема-передачи государственному бюджетному учреждению здравоохранения „Салехардская окружная клиническая больница“ помещения», — говорится в тексте судебного решения.

Московская компания 1 августа 2018 года заключила договор аренды с СОКБ на помещения расположенные в здании поликлиники, детской поликлиники, а также части чердачного помещения в ней. Однако указанные помещения принадлежат правительству ЯНАО, и только после разрешения от окружного департамента имущественных отношений больница смогла сдать их в аренду. Срок действия аренды истек 1 марта 2021 года, но АО «Национальная Башенная Компания» незаконно продолжил пользоваться помещениями для расположения и поддержки работоспособности своих вышек.

Главному врачу СОКБ Андрею Лукинову прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Однако арендатор не вернул помещения, из-за чего прокурор 15 июля 2021 года обратился в суд, где 28 ноября 2021 года его требования были удовлетворены. Как сообщили URA.RU в прокуратуре ЯНАО, был подан дополнительный иск с целью взыскать неустойку 100 тысяч рублей за каждый день с 22 августа до момента фактического исполнения решения арбитражного суда. Причиной послужило игнорирование компаний судебного решения.

Агентство обратилось за комментариями в СОКБ и в АО Национальная Башенная Компания». На момент публикации ответы не поступили.

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