14 июня 2022

В Челябинской области расселили 120 тысяч метров аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
В рамках программы переселили 7,8 тыс. жителей области Фото:

В Челябинской области c 2019 года в рамках региональной адресной программы расселено 120,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Как сообщили URA.RU в Контрольно-Счетной палате (КСП) региона, в рамках программы было переселено 7,8 тыс. граждан.

«В Челябинской области c 2019 года в рамках региональной адресной программы расселено 120,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья. И переселено 7,8 тыс. граждан», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

Как отметили в КСП, в УрФО сохраняются лидирующие позиции в реализации адресных программ переселения из аварийного жилья. Рейтинг федеральных округов по реализации планов расселения аварийного жилья (площадь, % выполнения плана) по анализу контрольно-счетной палаты выглядит следующим образом:

  • Уральский 1356,4 тыс. кв. м. (156%);
  • Сибирский 1077,5 тыс. кв. м. (113%);
  • Центральный 642,9 тыс. кв. м. (97%);
  • Приволжский 1137,7 тыс. кв. м. (97%);
  • Северо-Кавказский 104,4 тыс. кв. м. (93%);
  • Южный 281,6 тыс. кв. м. (92%);
  • Дальневосточный 807,3 тыс. кв. м. (87%);
  • Северо-Западный 520,4 тыс. кв. м. (79%).

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В Челябинской области c 2019 года в рамках региональной адресной программы расселено 120,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Как сообщили URA.RU в Контрольно-Счетной палате (КСП) региона, в рамках программы было переселено 7,8 тыс. граждан. «В Челябинской области c 2019 года в рамках региональной адресной программы расселено 120,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья. И переселено 7,8 тыс. граждан», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП. Как отметили в КСП, в УрФО сохраняются лидирующие позиции в реализации адресных программ переселения из аварийного жилья. Рейтинг федеральных округов по реализации планов расселения аварийного жилья (площадь, % выполнения плана) по анализу контрольно-счетной палаты выглядит следующим образом:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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