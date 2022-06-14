В Челябинской области расселили 120 тысяч метров аварийного жилья

В рамках программы переселили 7,8 тыс. жителей области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области c 2019 года в рамках региональной адресной программы расселено 120,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Как сообщили URA.RU в Контрольно-Счетной палате (КСП) региона, в рамках программы было переселено 7,8 тыс. граждан.

«В Челябинской области c 2019 года в рамках региональной адресной программы расселено 120,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья. И переселено 7,8 тыс. граждан», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

Как отметили в КСП, в УрФО сохраняются лидирующие позиции в реализации адресных программ переселения из аварийного жилья. Рейтинг федеральных округов по реализации планов расселения аварийного жилья (площадь, % выполнения плана) по анализу контрольно-счетной палаты выглядит следующим образом:

Уральский 1356,4 тыс. кв. м. (156%);

Сибирский 1077,5 тыс. кв. м. (113%);

Центральный 642,9 тыс. кв. м. (97%);

Приволжский 1137,7 тыс. кв. м. (97%);

Северо-Кавказский 104,4 тыс. кв. м. (93%);

Южный 281,6 тыс. кв. м. (92%);

Дальневосточный 807,3 тыс. кв. м. (87%);

Северо-Западный 520,4 тыс. кв. м. (79%).