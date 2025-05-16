Новый завод сделал Челябинск центром робототехники

Но наладить выпуск умных машин смог человек — Андрей Гартунг

16 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Андрей Гартунг сделал вклад в развитие современной отрасли в России и регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В начале учебного года Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) в Челябинске присвоил главе холдинга с «Заводом роботов» Андрею Гартунгу звание почетного профессора. Об этом стало известно на торжественном открытии факультета мехатроники и робототехники. За три года в регионе встала на ноги новая отрасль промышленности. Заработало предприятие, где трудятся тысячи челябинцев. Молодой руководитель помог обеспечить области передовые позиции производителя умных машин. Люди делают машины До сих пор считалось, что трудовые подвиги возможны только в момент сильнейшего сосредоточения сил. Политика большого рывка обеспечила в первой половине минувшего столетия невиданную по темпам индустриализацию страны. За пятилетку Советский Союз создавал крупные предприятия буквально в чистом поле. Во многом большие стройки шли, основываясь на трудовом энтузиазме трудящихся. Так возникли легендарный Магнитогорский металлургический комбинат и другие гиганты советской промышленности. В современное время их путь повторил челябинский завод, создавший новую отрасль южноуральской промышленности. Несмотря на то, что Гартунг молодой, мыслит он рационально и здраво. Расчет на то, что экономика не сможет без машин. Производительность труда в стране отстает от мировых показателей. По данным исследований, российский показатель отстает от двух раз и выше. «В целом отставание в производительности труда, в том числе в промышленности, сохраняется на значительном уровне. На сегодня в среднем показатель в странах Евросоюза примерно в два раза, а в США — в два с половиной раза выше, чем в РФ», — отметили в своей работе ученые Финансового университета Евгений Балацкий и Наталья Екимова. Уровень роботизации в стране до сих пор низкий. Без масштабных решений не обойтись. Создание в Челябинске завода по выпуску роботизированных комплексов стало одним из таких. «Средняя плотность внедрения промышленных роботов в мире в 2022 году достигла 151 робота на 10 тысяч сотрудников, занятых в промышленной сфере. Показатель за шесть лет удвоился. В 2023 году в России он составил 11 роботов на 10 тысяч человек», — привели выкладки исследователи «Росконгресса». Разница будет еще более впечатляющей, если сравнить с самой роботизированной промышленностью, которая сложилась в Южной Корее. В республике индикатор составил 1,012 тысячи роботов на сотрудника. Это в 92 раза превзошло российский уровень. Челябинск настроен сделать свой вклад и поднять долю роботизации российской промышленности. «Завод роботов» в кадровой политике делает ставку на студентов Южно-Уральского госуниверситета пресс-служба правительства Челябинской области «„Завод Роботов“ стал первым в России серийным производством промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью от шести до 120 кг. Планируемая мощность завода на сегодняшний день составляет порядка 650 роботов в год. В планах увеличить ее до тысячи роботов», — отметили URA.RU в Центре промышленной роботизации региона (ЦПР). О том, что на работу холдинга, руководимого Гартунгом, власти сделали акцент, свидетельствует внимание к компании. В феврале предприятие посетил президент РФ Владимир Путин. Спустя девять месяцев на заводе побывал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин с делегацией других депутатов. «Завод роботов» получил славу флагмана отечественной робототехники. Мастер — железные руки Ежегодно в мире запускается в работу свыше полумиллиона робототехнических комплексов. Согласно данным Международной федерации робототехники, в 2024 году их количество превысило четыре миллиона единиц. Промышленность Челябинской области пока начинает осваивать нишу, однако из сложившейся практики уже понятно, что востребованность машин будет обеспечена. По данным исследования «Росконгресса», лидирующими сферами применения роботов стали металлургия и металлообработка, на которые в РФ пришлось 28% спроса. Еще 12% обеспечила пищевая промышленность, столько же — автомобилестроение. Также роботы нужны в химической промышленности (8%) и деревообработке (6%). В регионе положительно оценили планы руководства завода выпускать до тысячи роботов ежегодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рынок разделился на две составляющих. В одну группу предприятий вошли производители оборудования, в другую — ее интеграторы. В регионе шесть заводов занялись роботостроением. Кроме «Завода роботов», производство наладили «Рэди робот» и НПО «Андроидная техника». «АСФ-Развитие» решила делать сервисные роботы для коммунального сектора — для перевозки грузов, очистки территорий от снега, скашивания травы, сорняков и поросли кустарниковых растений. Другие два завода взяли курс на выпуск роботизированных комплексов, хотя у них иной профиль основной деятельности. Это миасский «Урал» и челябинский «ДСТ-Урал». Компании разрабатывают и производят беспилотные роботизированные автомобили и дорожно-строительную технику. К ним присоединился миасский завод «АМО-сталь», который создав роботов для себя, готовится выпустить их на рынок. «Производство роботов требует обеспечить их интеграцию в производственные процессы. Минпром области сейчас активно инвентаризирует эти компании, предлагающие услуги по внедрению роботов в производственные процессы», — пояснили URA.RU в ЦПР. Речь идет об интеграторах роботов. На сегодня их насчитывается порядка 10-ти. В основном они имеют смешанный тип, работая по нескольким направлениям. Например, «Альфа-Интех» внедряет комплексы по различным видам резки, для фрезерования и шлифовки, а еще — покрасочные. «Техноробот» настраивает линии плазменной резки, комплексы для коррозийной и упрочняющей наплавки. Компания «Сварка 74» взяла специализацию в области сварки и интеграций робототехники в техпроцессы, где требуется автоматизация сварки. «Рэди Робот» сосредоточилась на автоматизации индустрии общественного питания и конечного цикла упаковки. Внимание — деталям Выступая в марте в Госдуме РФ с отчетом, председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил в качестве крупного достижения работу челябинского «Завода роботов». Премьер-министр сказал, что в регионе первыми в стране в 2024 году начали выпускать универсальных промышленных роботов-манипуляторов. Чтобы системно поддержать направление, правительство запустило напроект «Средства производства и автоматизации». Областные власти усилили федеральные меры. В региональном Фонде развития промышленности заработала новая программа льготных займов «Роботизация и цифровизация промышленности». Если завод покупает программное обеспечение, роботов или имеет договор с системным интегратором, он может рассчитывать на региональные деньги. «При этом наш центр помогает предприятиям области в ускоренном формате роботизировать производство. Мы консультируем, проводим аудит, разрабатываем техрешения, вместе подбираем поставщиков робототехники и содействуем в получении господдержки», — рассказали в ЦПР. Появление нового завода за короткий промежуток сделало Челябинск центром российской робототехники пресс-служба правительства Челябинской области Эффект от внедрения роботов в марте показал Челябинский кузнечно-прессовый завод. С установленным механическим прессом в восемь тысяч тонн взаимодействуют сразу несколько роботов. Предприятие сразу получило выигрыш в себестоимости. Появилась возможность добиться лучшего качества поковок и удержать цены в сравнении с конкурентами. Когда такая практика станет повсеместной, выиграют уже вся экономика и каждый житель. 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В начале учебного года Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) в Челябинске присвоил главе холдинга с «Заводом роботов» Андрею Гартунгу звание почетного профессора. Об этом стало известно на торжественном открытии факультета мехатроники и робототехники. За три года в регионе встала на ноги новая отрасль промышленности. Заработало предприятие, где трудятся тысячи челябинцев. Молодой руководитель помог обеспечить области передовые позиции производителя умных машин. До сих пор считалось, что трудовые подвиги возможны только в момент сильнейшего сосредоточения сил. Политика большого рывка обеспечила в первой половине минувшего столетия невиданную по темпам индустриализацию страны. За пятилетку Советский Союз создавал крупные предприятия буквально в чистом поле. Во многом большие стройки шли, основываясь на трудовом энтузиазме трудящихся. Так возникли легендарный Магнитогорский металлургический комбинат и другие гиганты советской промышленности. В современное время их путь повторил челябинский завод, создавший новую отрасль южноуральской промышленности. Несмотря на то, что Гартунг молодой, мыслит он рационально и здраво. Расчет на то, что экономика не сможет без машин. Производительность труда в стране отстает от мировых показателей. По данным исследований, российский показатель отстает от двух раз и выше. Уровень роботизации в стране до сих пор низкий. Без масштабных решений не обойтись. Создание в Челябинске завода по выпуску роботизированных комплексов стало одним из таких. «Средняя плотность внедрения промышленных роботов в мире в 2022 году достигла 151 робота на 10 тысяч сотрудников, занятых в промышленной сфере. Показатель за шесть лет удвоился. В 2023 году в России он составил 11 роботов на 10 тысяч человек», — привели выкладки исследователи «Росконгресса». Разница будет еще более впечатляющей, если сравнить с самой роботизированной промышленностью, которая сложилась в Южной Корее. В республике индикатор составил 1,012 тысячи роботов на сотрудника. Это в 92 раза превзошло российский уровень. Челябинск настроен сделать свой вклад и поднять долю роботизации российской промышленности. «„Завод Роботов“ стал первым в России серийным производством промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью от шести до 120 кг. Планируемая мощность завода на сегодняшний день составляет порядка 650 роботов в год. В планах увеличить ее до тысячи роботов», — отметили URA.RU в Центре промышленной роботизации региона (ЦПР). О том, что на работу холдинга, руководимого Гартунгом, власти сделали акцент, свидетельствует внимание к компании. В феврале предприятие посетил президент РФ Владимир Путин. Спустя девять месяцев на заводе побывал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин с делегацией других депутатов. «Завод роботов» получил славу флагмана отечественной робототехники. Ежегодно в мире запускается в работу свыше полумиллиона робототехнических комплексов. Согласно данным Международной федерации робототехники, в 2024 году их количество превысило четыре миллиона единиц. Промышленность Челябинской области пока начинает осваивать нишу, однако из сложившейся практики уже понятно, что востребованность машин будет обеспечена. По данным исследования «Росконгресса», лидирующими сферами применения роботов стали металлургия и металлообработка, на которые в РФ пришлось 28% спроса. Еще 12% обеспечила пищевая промышленность, столько же — автомобилестроение. Также роботы нужны в химической промышленности (8%) и деревообработке (6%). Рынок разделился на две составляющих. В одну группу предприятий вошли производители оборудования, в другую — ее интеграторы. В регионе шесть заводов занялись роботостроением. Кроме «Завода роботов», производство наладили «Рэди робот» и НПО «Андроидная техника». «АСФ-Развитие» решила делать сервисные роботы для коммунального сектора — для перевозки грузов, очистки территорий от снега, скашивания травы, сорняков и поросли кустарниковых растений. Другие два завода взяли курс на выпуск роботизированных комплексов, хотя у них иной профиль основной деятельности. Это миасский «Урал» и челябинский «ДСТ-Урал». Компании разрабатывают и производят беспилотные роботизированные автомобили и дорожно-строительную технику. К ним присоединился миасский завод «АМО-сталь», который создав роботов для себя, готовится выпустить их на рынок. Речь идет об интеграторах роботов. На сегодня их насчитывается порядка 10-ти. В основном они имеют смешанный тип, работая по нескольким направлениям. Например, «Альфа-Интех» внедряет комплексы по различным видам резки, для фрезерования и шлифовки, а еще — покрасочные. «Техноробот» настраивает линии плазменной резки, комплексы для коррозийной и упрочняющей наплавки. Компания «Сварка 74» взяла специализацию в области сварки и интеграций робототехники в техпроцессы, где требуется автоматизация сварки. «Рэди Робот» сосредоточилась на автоматизации индустрии общественного питания и конечного цикла упаковки. Выступая в марте в Госдуме РФ с отчетом, председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил в качестве крупного достижения работу челябинского «Завода роботов». Премьер-министр сказал, что в регионе первыми в стране в 2024 году начали выпускать универсальных промышленных роботов-манипуляторов. Чтобы системно поддержать направление, правительство запустило напроект «Средства производства и автоматизации». «При этом наш центр помогает предприятиям области в ускоренном формате роботизировать производство. Мы консультируем, проводим аудит, разрабатываем техрешения, вместе подбираем поставщиков робототехники и содействуем в получении господдержки», — рассказали в ЦПР. Эффект от внедрения роботов в марте показал Челябинский кузнечно-прессовый завод. С установленным механическим прессом в восемь тысяч тонн взаимодействуют сразу несколько роботов. Предприятие сразу получило выигрыш в себестоимости. Появилась возможность добиться лучшего качества поковок и удержать цены в сравнении с конкурентами. Когда такая практика станет повсеместной, выиграют уже вся экономика и каждый житель.