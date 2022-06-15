В Челябинской области в марте 2022 года зафиксирован резкий всплеск индекса потребительских цен с последующим возвращением в мае на уровень начала года. Об этом говорится в документах Челябинскстата.
«По данным статистики индексы потребительских цен продемонстрировали резкий взлет в марте 2022 года. Больше всего выросла стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. В целом показатели мая 2022 года по отношению к декабрю 2021 года на все товары и услуги выросли на 110,06 процентов», — указано в презентации.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. По этой причине были нарушены прежние логистические связи поставок товаров, что привело к повышению цен. Сейчас в Росстате фиксируют недельные дефляции — снижение индекса цен.
В Челябинской области в марте 2022 года зафиксирован резкий всплеск индекса потребительских цен с последующим возвращением в мае на уровень начала года. Об этом говорится в документах Челябинскстата. «По данным статистики индексы потребительских цен продемонстрировали резкий взлет в марте 2022 года. Больше всего выросла стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. В целом показатели мая 2022 года по отношению к декабрю 2021 года на все товары и услуги выросли на 110,06 процентов», — указано в презентации. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. По этой причине были нарушены прежние логистические связи поставок товаров, что привело к повышению цен. Сейчас в Росстате фиксируют недельные дефляции — снижение индекса цен.