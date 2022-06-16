Челябинца наказали за оскорбления в адрес одноклассников сына

Отцу не понравилось, как его ребенка назвали в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Челябинска привлечен к административной ответственности за оскорбления в адрес двух одноклассников сына. Отцу не понравилось, что его ребенка в социальной сети назвали нелицеприятным словом, рассказали URA.RU в прокуратуре Металлургического района.

«В марте этого года отец увидел, что на телефон сына приходят уведомления о комментариях на странице в социальной сети. Выяснилось, что под видео, где мальчик изображает игру на гитаре с искусственным ирокезом на голове, два одноклассника оставили нелицеприятные высказывания. Одному из них отец написал со страницы сына оскорбительное сообщение, а второму позвонил и высказался в отношении него в оскорбительной форме с использованием нецензурной лексики», — рассказали в прокуратуре.

То мальчик, которому позвонил мужчина, посчитал себя обиженным и вместе с матерью написал заявление в прокуратуру. Прокурором района в отношении мужчины вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Он оштрафован на шесть тысяч рублей.