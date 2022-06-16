16 июня 2022

Спорткомплекс «Сигнал» стал собственностью Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стадионе Сигнал. Челябинск, футбольное поле, текслер алексей, туристы, клещевников максим
Деньги на выкуп спортобъекта выделил губернатор Алексей Текслер Фото:

Компания «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех передала под полное управление мэрии Челябинска многофункциональный спортивный комплекс «Сигнал». На выкуп этого объекта губернатор Алексей Текслер выделил 242 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«Мы благодарны компании „РТ-Капитал“ и губернатору Алексею Текслеру за сохранение знакового спортобъекта в нашем городе. Все многолетние традиции „Сигнала“ будут продолжены. Я уверена, что мы воспитаем еще не одну плеяду чемпионов», — прокомментировала выкуп объекта глава Челябинска Наталья Котова.

Сегодня комплекс «Сигнал» является ареной проведения домашних встреч одноименного футбольного клуба, тренировочной базой школы тхэквондо и детской хоккейной школы. На территории, прилегающей непосредственно к зданию спорткомплекса, находятся футбольное поле и волейбольная площадка, а также ледовая арена для тренировочных занятий.

Гендиректор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов выразил уверенность, что спортивный объект должен использоваться для проведения массовых спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней. Он пожелал городским властям провести модернизацию комплекса и продолжить традицию подготовки чемпионов.

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Компания «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех передала под полное управление мэрии Челябинска многофункциональный спортивный комплекс «Сигнал». На выкуп этого объекта губернатор Алексей Текслер выделил 242 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. «Мы благодарны компании „РТ-Капитал“ и губернатору Алексею Текслеру за сохранение знакового спортобъекта в нашем городе. Все многолетние традиции „Сигнала“ будут продолжены. Я уверена, что мы воспитаем еще не одну плеяду чемпионов», — прокомментировала выкуп объекта глава Челябинска Наталья Котова. Сегодня комплекс «Сигнал» является ареной проведения домашних встреч одноименного футбольного клуба, тренировочной базой школы тхэквондо и детской хоккейной школы. На территории, прилегающей непосредственно к зданию спорткомплекса, находятся футбольное поле и волейбольная площадка, а также ледовая арена для тренировочных занятий. Гендиректор ООО «РТ-Капитал» Семен Якубов выразил уверенность, что спортивный объект должен использоваться для проведения массовых спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней. Он пожелал городским властям провести модернизацию комплекса и продолжить традицию подготовки чемпионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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