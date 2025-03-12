Жителям челябинского поселка Саргазы выдали квитанции за воду на 86 тысяч рублей

Жителям поселка Саргазы Сосновского района Челябинской области принесли квитанции с бешеными суммами начислений за холодную воду и откачку канализации. В некоторых платежках суммы доходили до 86 тысяч рублей, рассказала сельчанка Светлана. В администрации района рассказали URA.RU, почему так произошло и что делать.
«В свежих квитанциях нам насчитали сумму за ХВС и вывоз ЖБО по нормативу. У многих по 4971 рублей, у соседей были квитанции на 58 и даже 86 тысяч рублей, это при нулевой задолженности», — сообщила жительница поселка Светлана.
Женщина уточнила, что люди сейчас в панике и отказываются оплачивать дикие счета. Они уверены, что начисления произведены ошибочно, поэтому обратились в местный «Краснопольский водоканал», где им предложили сделать акт поверки либо пройти заново поверку счетчиков. Однако жители заявили, что не готовы ни платить, ни устраивать поверки, так как раньше платили намного меньше.
Как рассказали URA.RU в администрации Сосновского района, сбор и вывоз жидких бытовых отходов не является коммунальной услугой и поэтому не подлежит госрегулированию, для этого нужно заключить договоры на оказание соответствующей услуги в соответствии со статьей 39 ГК РФ. Поэтому на квитанциях ООО «Краснопольский водоканал» размещены проекты договоров на вывоз ЖБО.
«В случае несогласия с условиями договора собственник вправе направить предложения об изменении проекта договора. Водоканал рассмотрит такие предложения и внесет соответствующие поправки, не противоречащие нормам действующего законодательства РФ», — уточнили в администрации района.
Также в райадминистрации добавили, что начисления за оказанные услуги холодного водоснабжения и вывоза ЖБО ООО «Краснопольский водоканал» произведены на основании сведений, переданных предыдущей организацией ООО «Жилкомресурс».
Объем вывоза откачанной воды рассчитан на основании потребленного ресурса: либо по показаниям счетчиков, либо по нормативам, которые установила администрация Сосновского района 29.01.2010 г. № 569. «При выявлении некорректных сведений, повлиявших на суммы платежей, „Краснопольский водоканал“ внесет соответствующие изменения в следующем месяце при расчете платы за оказанные услуги», — добавили в администрации района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!