Названы города и районы, лидирующие по строительству домов в Челябинской области

Больше всего домов в регионе построили в Челябинске, пригороде и в Магнитогорске
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Больше всего многоквартирных домов в регионе построили в Челябинске
Больше всего многоквартирных домов в регионе построили в Челябинске Фото:

В Челябинской области в 2024 году городами и районами, лидирующими по строительству многоквартирных домов, стали Челябинск, Магнитогорск, Сосновский район. Об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада пресс» сообщила руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных.

«В регионе в 2024 году больше всего многоквартирных домов было возведено в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе. Конечно, в первую очередь это Челябинск, где было возведено 59 многоквартирных жилых домов», — сообщила Смирных.

В целом в 2024 году в Челябинске возвели почти 500 000 квадратных метров жилья, в Магнитогорске — более 146 тысяч квадратов. При этом в Сосновском районе за год возвели порядка 652 300 квадратов жилья, в том числе частных домов. В 2025 году в Челябинской области планируется построить еще два миллиона квадратных метров жилья.

В Челябинской области по итогам 2024 года сохраняется положительная динамика в строительстве многоквартирных и частных жилых домов. Всего в 2024 году в регионе было построено 200 многоквартирных домов, что на 12% больше, чем в 2023 году. Также челябинцы построили 8 800 частных домов, что на 2% больше показателей 2023 года.

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В Челябинской области в 2024 году городами и районами, лидирующими по строительству многоквартирных домов, стали Челябинск, Магнитогорск, Сосновский район. Об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада пресс» сообщила руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных. «В регионе в 2024 году больше всего многоквартирных домов было возведено в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе. Конечно, в первую очередь это Челябинск, где было возведено 59 многоквартирных жилых домов», — сообщила Смирных. В целом в 2024 году в Челябинске возвели почти 500 000 квадратных метров жилья, в Магнитогорске — более 146 тысяч квадратов. При этом в Сосновском районе за год возвели порядка 652 300 квадратов жилья, в том числе частных домов. В 2025 году в Челябинской области планируется построить еще два миллиона квадратных метров жилья. В Челябинской области по итогам 2024 года сохраняется положительная динамика в строительстве многоквартирных и частных жилых домов. Всего в 2024 году в регионе было построено 200 многоквартирных домов, что на 12% больше, чем в 2023 году. Также челябинцы построили 8 800 частных домов, что на 2% больше показателей 2023 года.
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