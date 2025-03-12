В пaркe «Притяжениe» продают магнитогорский ресторан за 60 миллионов рублей

В Магнитогорске (Челябинская область) выставлен на продажу ресторан в престижной локации парка «Притяжение». За готовый бизнес собственник просит 60 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на популярной онлайн-площадке.
«В одном из крупнейших городских парков Магнитогорска, „Притяжение“, предлагается к продаже готовый бизнес — премиальный ресторан. Площадь помещения составляет 400 квадратных метров, включая просторный обеденный зал, полностью оборудованную кухню и склад. Годовой оборот составляет 55 миллионов рублей и подтверждает статистикой за последние два года», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Отмечается, что ресторан укомплектован современной техникой и мебелью, имеет дизайнерский интерьер, а также штат персонала, включающего поваров, официантов и администратора. Покупатель заведения получает долгосрочный договор аренды на выгодных условиях и концепцию бренда с рецептами.
Парк «Притяжение» является популярным городским курортом, охватывающим несколько гектаров, с высокой проходимостью гостей. Здесь проводятся массовые мероприятия, фестивали и семейные праздники, привлекая не только жителей Магнитогорска, но и туристов.
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