12 марта 2025

Водителя трамвая, отрезавшего женщине ноги в Магнитогорске, отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело для рассмотрения по существу передано в Правобережный районный суд
Дело для рассмотрения по существу передано в Правобережный районный суд Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в суд передали дело водителя трамвая, отрезавшего пенсионерке ноги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Женщина-водитель уехала с места ДТП, пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют по пункту „б“ части четвертой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Дело для рассмотрения по существу передано в Правобережный районный суд.

ДТП произошло 21 ноября 2024 года в районе дома № 107 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. При повороте направо водитель трамвая не снизила скорость и наехала на пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Трамвай отрезал женщине обе ноги. Водитель не остановилась и продолжила движение. Оперативники задержали ее в течение часа. 71-летняя пострадавшая умерла в больнице спустя две недели.

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В Магнитогорске Челябинской области в суд передали дело водителя трамвая, отрезавшего пенсионерке ноги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Женщина-водитель уехала с места ДТП, пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют по пункту „б“ части четвертой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Дело для рассмотрения по существу передано в Правобережный районный суд. ДТП произошло 21 ноября 2024 года в районе дома № 107 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. При повороте направо водитель трамвая не снизила скорость и наехала на пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Трамвай отрезал женщине обе ноги. Водитель не остановилась и продолжила движение. Оперативники задержали ее в течение часа. 71-летняя пострадавшая умерла в больнице спустя две недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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