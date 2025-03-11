Челябинский губернатор Текслер назначил орденоносца в министерство ЖКХ

Глава Краснопольского поселения Сосновского района Сергей Зырянов занял пост замминистра ЖКХ Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить Зырянова Сергея Петровича заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Установить ему испытательный срок в шесть месяцев», — говорится в тексте документа.
Сергей Зырянов получил орден ДНР из рук первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Длительное время чиновник работал заместителем главы администрации Ясиноватой, помогая восстанавливать инфраструктуру города. Также недавно вернувшийся из двухлетней командировки в ДНР Михаил Панарин уже успел стать мэром Чебаркуля.
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