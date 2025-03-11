11 марта 2025

Челябинский губернатор Текслер назначил орденоносца в министерство ЖКХ

Сергей Зырянов стал заместителем министра ЖКХ Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Президиум политсовета ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер сделал назначение в челябинском правительстве Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Глава Краснопольского поселения Сосновского района Сергей Зырянов занял пост замминистра ЖКХ Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Зырянова Сергея Петровича заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Установить ему испытательный срок в шесть месяцев», — говорится в тексте документа.

Сергей Зырянов получил орден ДНР из рук первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Длительное время чиновник работал заместителем главы администрации Ясиноватой, помогая восстанавливать инфраструктуру города. Также недавно вернувшийся из двухлетней командировки в ДНР Михаил Панарин уже успел стать мэром Чебаркуля.

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Глава Краснопольского поселения Сосновского района Сергей Зырянов занял пост замминистра ЖКХ Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Зырянова Сергея Петровича заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области. Установить ему испытательный срок в шесть месяцев», — говорится в тексте документа. Сергей Зырянов получил орден ДНР из рук первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Длительное время чиновник работал заместителем главы администрации Ясиноватой, помогая восстанавливать инфраструктуру города. Также недавно вернувшийся из двухлетней командировки в ДНР Михаил Панарин уже успел стать мэром Чебаркуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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