В Челябинскую область приехало вдвое больше мигрантов, чем уехало

В Челябинскую область в 2024 году число приехавших мигрантов более чем в два раза выше, чем число уехавших. Такие данные опубликовал Челябинскстат.
«Международная миграция. Число прибывших 17329, убывших — 8092. Миграционный прирост — +9237. Из них с государствами СНГ: прибывших — 15650, убывших — 7541. Миграционный прирост — +8109», — сообщили в ведомстве.
При этом таджиков стало больше на 4109, граждан Казахстана и Узбекистана — плюс 1173 и 1143 соответственно. Из стран дальнего зарубежья самый большой прирост из Китая (552) и Индии (251).
Число прибывших меньше, чем убывших, наблюдается относительно Грузии (-15), Молдовы (-15) и Украины (-92). Также наблюдается отток жителей области в другие регионы России. В 2024 году прибыло из других регионов 62075, убыло — 64791 человек. Миграционный отток составил 2716 человек. В Челябинскстате подчеркнули, что все эти цифры являются предварительными.
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