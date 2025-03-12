ВС РФ не вернул семье экс-депутата Госдумы из Челябинска арестованные активы

Родственники Вадима Белоусова продолжают борьбу за активы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Верховный суд РФ (ВС РФ) не стал рассматривать жалобы адвоката Вячеслава Плахотнюка, представляющего интересы семьи бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Согласно базе данных суда, жалобу тещи экс-парламентария, Маргариты Бутаковой, вернули без рассмотрения, жалобу бывшей жены, дочери и зятя Белоусова — отказались рассматривать. Оба решения ВС РФ уже обжалованы адвокатом.

«Заявитель Плахотнюк В.А. в интересах Белоусовой Ирины Борисовны, Чигинцевой Валерии Вадимовны, Чигинцева Максима Николаевича — отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании. Заявитель Плахотнюк В.А. в интересах Бутаковой Маргариты Федоровны — возврат без рассмотрения», — говорится в базе суда.

Как пояснил URA.RU Плахотнюк, жалобу, поданную в интересах Бутаковой, вернули больше по техническим причинам. В жалобе, по его словам, не хватало нескольких документов. Сейчас весь комплект бумаг собран, жалоба снова направлена на рассмотрение в ВС РФ.

Отказ в рассмотрении жалобы, поданной в интересах Белоусовой и Чигинцевых, по словам Плахотнюка, суд мотивировал решением суда первой инстанции. В ВС РФ согласились с выводами суда первой инстанции, который принял решение в рамках своих полномочий реализовать заявленное Генпрокуратурой РФ ходатайство в соответствии с объемом заявленных требований. Решение об отказе также обжаловано.

Жалобы от родственников Белоусова были поданы в период с конца декабря 2024 года по февраль 2025 года. Все они родились из дела по национализации «Макфы». Родня экс-парламентария считает, что аресты на их имущество были наложены незаконно. По словам Плахотнюка, Бутакову не привлекали при рассмотрении дела в суде первой инстанции. При этом ее упомянули в судебном решении, как участника криминальных схем по управлению активами от имени Юревича и Белоусова.

Бывшая жена Белоусова, его дочь и зять также проходили ответчиками по делу о национализации «Макфы». Их имущество до сих пор остается под арестом. При этом, по словам Плахотнюка, сумма ареста выходит за пределы требований прокуратуры.

«Макфа» попала под национализацию в конце марта 2024 года. По итогу в мае компания перешла в собственность государства, а ее активы на сумму 100 трлн рублей были арестованы. Сейчас адвокаты продолжают попытки отменить это решение.