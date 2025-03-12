12 марта 2025

В челябинском Вишневогорске к 2027 году построят школу за 1,2 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школу в Каслинском районе построят за два года
Школу в Каслинском районе построят за два года Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) в 2027 году построят школу стоимостью 1,178 млрд рублей. Как следует из конкурсной документации, учебное заведение появится на улице Пионерской Вишневогорска.

«Наименование закупки — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования. Начальная цена Начальная цена — 1,178 млрд рублей. Прием заявок — до 20 марта», — отмечено в профиле объявленного тендера на сайте госзакупок.

Будущее образовательное учреждение рассчитано на 500 учащихся. Работы, которые начнутся после подписание контракта, должны завершиться к концу 2027 года. Судя по представленной смете, самая затратная позиция — обществроительные работы стоимостью 273,56 млн рублей. Еще 252,99 млн потратят на архитектурные решения. Благоустройство территории потребует 107,68 млн рублей. Значительные суммы потратят на приобретение и монтаж технологического оборудования, внутреннее электроснабжение и освещение, вентиляцию. Школу оборудуют пандусом, будет лифт.

Итоги конкурса организатор торгов подведет 21 марта. Заказчиком работ выступит Управление строительства и инфраструктуры администрации района.

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В Каслинском районе (Челябинская область) в 2027 году построят школу стоимостью 1,178 млрд рублей. Как следует из конкурсной документации, учебное заведение появится на улице Пионерской Вишневогорска. «Наименование закупки — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования. Начальная цена Начальная цена — 1,178 млрд рублей. Прием заявок — до 20 марта», — отмечено в профиле объявленного тендера на сайте госзакупок. Будущее образовательное учреждение рассчитано на 500 учащихся. Работы, которые начнутся после подписание контракта, должны завершиться к концу 2027 года. Судя по представленной смете, самая затратная позиция — обществроительные работы стоимостью 273,56 млн рублей. Еще 252,99 млн потратят на архитектурные решения. Благоустройство территории потребует 107,68 млн рублей. Значительные суммы потратят на приобретение и монтаж технологического оборудования, внутреннее электроснабжение и освещение, вентиляцию. Школу оборудуют пандусом, будет лифт. Итоги конкурса организатор торгов подведет 21 марта. Заказчиком работ выступит Управление строительства и инфраструктуры администрации района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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