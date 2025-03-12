В челябинском Вишневогорске к 2027 году построят школу за 1,2 миллиарда рублей

В Каслинском районе (Челябинская область) в 2027 году построят школу стоимостью 1,178 млрд рублей. Как следует из конкурсной документации, учебное заведение появится на улице Пионерской Вишневогорска.
«Наименование закупки — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования. Начальная цена Начальная цена — 1,178 млрд рублей. Прием заявок — до 20 марта», — отмечено в профиле объявленного тендера на сайте госзакупок.
Будущее образовательное учреждение рассчитано на 500 учащихся. Работы, которые начнутся после подписание контракта, должны завершиться к концу 2027 года. Судя по представленной смете, самая затратная позиция — обществроительные работы стоимостью 273,56 млн рублей. Еще 252,99 млн потратят на архитектурные решения. Благоустройство территории потребует 107,68 млн рублей. Значительные суммы потратят на приобретение и монтаж технологического оборудования, внутреннее электроснабжение и освещение, вентиляцию. Школу оборудуют пандусом, будет лифт.
Итоги конкурса организатор торгов подведет 21 марта. Заказчиком работ выступит Управление строительства и инфраструктуры администрации района.
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