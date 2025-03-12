12 марта 2025

В челябинских лесах на снег вылезли гусеницы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гусеницы медведки бурой первыми проснулись от спячки
Гусеницы медведки бурой первыми проснулись от спячки Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) в ожидании молодой зелени на снег вылезли гусеницы бабочки. Как рассказали в пресс-службе учреждения, насекомое является предвестником весны.

«Гусеница бабочки медведица бурая в отличие от своих тезок-медведиц уже проснулась. Она стала одним из вестников приближающейся весны», — сообщили в офисе нацпарка.

На снег гусеница, сродни другим медведицам, вылезла после спячки. Просыпается она, отметили в нацпарке, раньше других. Спешит опередить конкурентов, спешащих полакомиться молодыми проростками одуванчика и крапивы.

На следующем этапе гусеница станет куколкой. Расправить крылья и полететь она сможет к лету.

Гусеницы скоро станут куколками
Гусеницы скоро станут куколками
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) в ожидании молодой зелени на снег вылезли гусеницы бабочки. Как рассказали в пресс-службе учреждения, насекомое является предвестником весны. «Гусеница бабочки медведица бурая в отличие от своих тезок-медведиц уже проснулась. Она стала одним из вестников приближающейся весны», — сообщили в офисе нацпарка. На снег гусеница, сродни другим медведицам, вылезла после спячки. Просыпается она, отметили в нацпарке, раньше других. Спешит опередить конкурентов, спешащих полакомиться молодыми проростками одуванчика и крапивы. На следующем этапе гусеница станет куколкой. Расправить крылья и полететь она сможет к лету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...