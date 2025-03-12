В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) в ожидании молодой зелени на снег вылезли гусеницы бабочки. Как рассказали в пресс-службе учреждения, насекомое является предвестником весны.
«Гусеница бабочки медведица бурая в отличие от своих тезок-медведиц уже проснулась. Она стала одним из вестников приближающейся весны», — сообщили в офисе нацпарка.
На снег гусеница, сродни другим медведицам, вылезла после спячки. Просыпается она, отметили в нацпарке, раньше других. Спешит опередить конкурентов, спешащих полакомиться молодыми проростками одуванчика и крапивы.
На следующем этапе гусеница станет куколкой. Расправить крылья и полететь она сможет к лету.
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