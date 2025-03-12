Депутат городской думы Челябинска Владимир Бодров вручил медали ветеранам и труженикам тыла в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Награждение прошло в знак глубокой благодарности и уважения к поколению, которое внесло неоценимый вклад в достижение Победы. Об этом Бодров сообщил в своих соцсетях.
«Продолжил почетную миссию, вручив медали „80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945“ нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла. Эти люди — живые свидетели истории, герои, которые изменили ход времени», — написал Бодров на странице во «ВКонтакте».
Среди награжденных были: Таисия Бурганова, Валентина Белоусова, Екатерина Сафронова, Валентина Пономарева, Мария Ермолова и Разима Галимова. Бодров завершил свой пост словами глубокой благодарности ветеранам.
«Мы в неоплатном долгу перед вами и гордимся вашим подвигом. Низкий вам поклон и искренние пожелания крепкого здоровья», — заключил депутат.
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