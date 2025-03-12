В Челябинске управляющая компания прекратила договор обслуживания с собственниками многоэтажного дома на Академика Макеева, 24 в ЖК «Ньютон». Ранее жители этого дома выступали против резкого повышения тарифов, о которых предупреждала УК. В госжилинспекции сначала заявили о нарушении, но потом выяснилось, что все по закону.
«Мы писали о том, что направили запрос в Главное управление Государственной жилинспекции Челябинской области с просьбой предоставить верные документы. И 10 марта 2025 года мы получили официальный ответ, подтверждающий что „согласно сведениям, размещенным в ГИС ЖКХ, многоквартирный дом по адресу улица Академика Макеева, 24 исключен из реестра лицензий Челябинской области за управляющей организацией „Голос. Челябинск“ с 1 марта 2025 года“, — сообщили в управляющей компании.
Ранее в госжилинспекции региона проверили договор с собственниками дома на Макеева и сообщили, что он истекает в 2026 году. Поэтому односторонний отказ УК от обслуживания назвали неправомерным. Но уже 27 февраля Госжилинспекция согласовала изменение в реестре лицензий. «Голос.Челябинск» больше не будет обслуживать 24-й дом.
Против повышения тарифов жители нескольких домов в «Ньютоне» выступили летом 2024 года. Сначала им втрое подняли тариф на охрану. Люди выступили против, и с 1 июня эта услуга была исключена. Также жильцов лишили возможности попасть во двор с помощью ключа мобильного приложения.
Позже, когда УК решила почти вдвое поднять плату за содержание и текущий ремонт, большинство жителей снова отказались платить больше. Когда же УК решила отказаться обслуживать дом из-за несогласия жителей, в ГЖИ сообщили, что это неправомерно. Но там не учли, что в 2021 году ООО «Ньютон» было реорганизовано, а в 2022-м все права и обязанности по управлению домом перешли к ООО «Голос.Челябинск».
При этом реорганизация не повлекла изменения условий ранее заключенного договора управления домом в части срока его действия. Следовательно, срок действия договора нужно отсчитывать с 2021 года, а не со следующего. В ГЖИ подтвердили, что сейчас договор действительно истек. Он был бы продлен автоматически, но УК «Голос.Челябинск» ранее подала в ГЖИ заявление о прекращении обслуживания, и с 1 марта 2025 года дом больше не закреплен за этой УК, хоть она и должна его обслуживать до назначения новой компании.
В «Голос.Челябинск» тоже настаивают, что договор обслуживания дома истек, и заверили, что хотели бы продолжить сотрудничество, но обстоятельства против этого. Ранее УК «Голос. Комфорт» в Челябинске, грозившая отказом от обслуживания элитных высоток в ЖК «Ньютон», извинилась перед жителями и уточняла, что не отказывались обслуживать дома на улице Макеева из-за конфликта с жителями — просто истек срок договора.
Тем не менее, в управляющей компании сообщили, что «Голос.Челябинск» не бросает дом на произвол судьбы и будет работать до момента принятия собственниками дома решения по текущей УК либо до момента выбора или назначения новой УК. Сегодня вечером состоится встреча представителей управляющей компании с собственниками квартир в домах по улице Академика Макеева под номерами 24 и 26.
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