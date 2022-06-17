Свердловский суд оставит лидера движения «Мужской путь» в СИЗО

Свердловский суд отклонил апелляцию по изменению меры пресечения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд принял решение оставить в СИЗО до 23 июня лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, которого обвиняют в убийстве своей семилетней дочери. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Свердловского областного суда.

«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление Сысертского районного суда без изменений. Заседание проходило в закрытом режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения от адвоката Брезгина. Лидера движения «Мужской путь» обвиняют в убийстве дочери, хотя подозреваемый заявляет, что девочка жива. Полицейские задержали мужчину 4 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что расследование дела Брезгина началось после обвинений его бывшей жены, по ее словам, мужчина не давал дочери видеться с матерью. Также агентство рассказывало, что суд в Сысерти (Свердловская область) отправил лидера патриархального движения под стражу.