Свердловский суд оставит лидера движения «Мужской путь» в СИЗО

Свердловский областной суд принял решение оставить в СИЗО до 23 июня лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, которого обвиняют в убийстве своей семилетней дочери. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Свердловского областного суда.
«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление Сысертского районного суда без изменений. Заседание проходило в закрытом режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения от адвоката Брезгина. Лидера движения «Мужской путь» обвиняют в убийстве дочери, хотя подозреваемый заявляет, что девочка жива. Полицейские задержали мужчину 4 июня.
Ранее URA.RU сообщало, что расследование дела Брезгина началось после обвинений его бывшей жены, по ее словам, мужчина не давал дочери видеться с матерью. Также агентство рассказывало, что суд в Сысерти (Свердловская область) отправил лидера патриархального движения под стражу.
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Свердловский областной суд принял решение оставить в СИЗО до 23 июня лидера патриархального движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, которого обвиняют в убийстве своей семилетней дочери. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Свердловского областного суда. «Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление Сысертского районного суда без изменений. Заседание проходило в закрытом режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства. Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения от адвоката Брезгина. Лидера движения «Мужской путь» обвиняют в убийстве дочери, хотя подозреваемый заявляет, что девочка жива. Полицейские задержали мужчину 4 июня. Ранее URA.RU сообщало, что расследование дела Брезгина началось после обвинений его бывшей жены, по ее словам, мужчина не давал дочери видеться с матерью. Также агентство рассказывало, что суд в Сысерти (Свердловская область) отправил лидера патриархального движения под стражу.