Путин провел укороченную встречу с главредами СМИ и военкорами РФ

18 июня 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Встречу Путина с главредами СМИ и военкорами пришлось сократить из-за кибератак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с главными редакторами СМИ и военкорами на ПМЭФ в укороченном формате из-за подвижек в графике и DDoS-атак. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи, предстоит встреча с (членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом — прим. URA.RU) Додиком», — цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что президент поприветствовал представителей СМИ, между ними состоялось краткое общение. В мероприятии принял участие и шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. По словам Пескова, полноформатная встреча с главредами российских СМИ состоится «через пару недель» в Москве. Ранее Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в своем выступлении Путин коснется ситуации в мировой экономике и политике. «Президент поделится своей оценкой новой экономической модели. Посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией», — сообщил Ушаков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин провел встречу с главными редакторами СМИ и военкорами на ПМЭФ в укороченном формате из-за подвижек в графике и DDoS-атак. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи, предстоит встреча с (членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом — прим. URA.RU) Додиком», — цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что президент поприветствовал представителей СМИ, между ними состоялось краткое общение. В мероприятии принял участие и шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. По словам Пескова, полноформатная встреча с главредами российских СМИ состоится «через пару недель» в Москве. Ранее Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в своем выступлении Путин коснется ситуации в мировой экономике и политике. «Президент поделится своей оценкой новой экономической модели. Посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией», — сообщил Ушаков.