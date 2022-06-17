В память о подвиге челябинских красноармейцев установили мемориальную плиту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинградской области 18 июня открыли памятную стелу «Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград». Мемориальную плиту на территории «Невского пяточка» открыли губернаторы Челябинской и Ленинградской областей Алексей Текслер и Александр Дрозденко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Буквально через несколько дней мы будем отмечать трагическую дату, день начала Великой Отечественной войны. Здесь, на „Невском пятачке“, каждый день погибали советские воины. Сегодня отдадим дань памяти этим героическим людям, которые не дали врагу прорваться к Ленинграду», — сказал на торжественной церемонии Алексей Текслер.

«Ленинградская область испытала огромные тяготы во время Великой Отечественной войны. Очень символично, что сегодня наши друзья, Челябинская область, открывают стелу — камень памяти южноуральцев, которые погибли и здесь, на „Невском пятачке“, и защищая Ленинград», — подчеркнул в ответном слове Александр Дрозденко.

Исполнителем стелы воинам Челябинской области стал скульптор Владислав Булычев. Плита памятника сделана из змеевика, а рельеф исполнен из чугуна. Один из элементов мемориальной стелы — гильза от снаряда боевого танка Т-34. В нее заложена земля из челябинских муниципалитетов, которые оказали ощутимую помощь стране в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный объект «Невский пятачок» — народный проект памяти о ратных подвигах солдат и офицеров, которые героически удерживали линию фронта, а затем прорвали блокаду Ленинграда. В наши дни «Невский пятачок» — исторический памятник в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда».

Алексей Текслер открывает мемориальную плиту под Санкт-Петербургом Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер рассказал, что на «Невском пяточке» каждый день погибали советские воины Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

К памятной плите возложили цветы Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Плита памятника сделана из змеевика, а рельеф исполнен из чугуна Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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