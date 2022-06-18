Лидер российских казахов в Тюмени: надо усилить партнерство стран

19 июня 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Российско-казахстанское партнерство будет укрепляться благодаря работе ФНКА казахов в России Фото: Иван Некрасов © URA.RU Работа Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) казахов России может укрепить российско-казахстанское партнерство. Об этом рассказал новый руководитель организации Есенгалий Ибраев. «Мы можем содействовать налаживанию прямых связей и коммуникаций разного уровня: культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Стать надежными помощниками в продвижении интересов нашей страны, способствовать укреплению крепких традиций добрососедства между Россией и Казахстаном», — цитирует Ибраева издание «Тюменская линия». Он также предлагает создать при ФНКА деловой совет, который будет аккумулировать эту работу. Есенгалий Ибраев из Тюмени был избран председателем ФНКА казахов России 18 июня на внеочередном съезде организации. Его полномочия продлятся пять лет. Ранее URA.RU сообщало, что Ибраев выдвигал себя на пост депутата Госдумы. Его основным соперником на выборах в 2021 году стал руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Работа Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) казахов России может укрепить российско-казахстанское партнерство. Об этом рассказал новый руководитель организации Есенгалий Ибраев. «Мы можем содействовать налаживанию прямых связей и коммуникаций разного уровня: культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Стать надежными помощниками в продвижении интересов нашей страны, способствовать укреплению крепких традиций добрососедства между Россией и Казахстаном», — цитирует Ибраева издание «Тюменская линия». Он также предлагает создать при ФНКА деловой совет, который будет аккумулировать эту работу. Есенгалий Ибраев из Тюмени был избран председателем ФНКА казахов России 18 июня на внеочередном съезде организации. Его полномочия продлятся пять лет. Ранее URA.RU сообщало, что Ибраев выдвигал себя на пост депутата Госдумы. Его основным соперником на выборах в 2021 году стал руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка.