18 июня 2022
17 июня 2022

Лидер российских казахов в Тюмени: надо усилить партнерство стран

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Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, сечин игорь, флаг россии, флаги казахстана, саммит россия - казахстан
Российско-казахстанское партнерство будет укрепляться благодаря работе ФНКА казахов в России Фото:

Работа Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) казахов России может укрепить российско-казахстанское партнерство. Об этом рассказал новый руководитель организации Есенгалий Ибраев.

«Мы можем содействовать налаживанию прямых связей и коммуникаций разного уровня: культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Стать надежными помощниками в продвижении интересов нашей страны, способствовать укреплению крепких традиций добрососедства между Россией и Казахстаном», — цитирует Ибраева издание «Тюменская линия». Он также предлагает создать при ФНКА деловой совет, который будет аккумулировать эту работу.

Есенгалий Ибраев из Тюмени был избран председателем ФНКА казахов России 18 июня на внеочередном съезде организации. Его полномочия продлятся пять лет.

Ранее URA.RU сообщало, что Ибраев выдвигал себя на пост депутата Госдумы. Его основным соперником на выборах в 2021 году стал руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка.

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Работа Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) казахов России может укрепить российско-казахстанское партнерство. Об этом рассказал новый руководитель организации Есенгалий Ибраев. «Мы можем содействовать налаживанию прямых связей и коммуникаций разного уровня: культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Стать надежными помощниками в продвижении интересов нашей страны, способствовать укреплению крепких традиций добрососедства между Россией и Казахстаном», — цитирует Ибраева издание «Тюменская линия». Он также предлагает создать при ФНКА деловой совет, который будет аккумулировать эту работу. Есенгалий Ибраев из Тюмени был избран председателем ФНКА казахов России 18 июня на внеочередном съезде организации. Его полномочия продлятся пять лет. Ранее URA.RU сообщало, что Ибраев выдвигал себя на пост депутата Госдумы. Его основным соперником на выборах в 2021 году стал руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка.
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