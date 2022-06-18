18 июня 2022
17 июня 2022

Под Челябинском инспекторы ДПС поймали браконьера с тушей лося

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные охотники. Челябинск., рога, чучело, лось
Охотник незаконно подстрелил дикого зверя Фото:

Автоинспекторы ДПС задержали в Копейске браконьера. Во время досмотра автомобиля УАЗ они внутри обнаружили убитого лося. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, незаконным охотником оказался местный житель, который застрелил зверя в лесу за поселком Козырево.

«Сотрудники ГИБДД по городу Копейску, находясь на маршруте патрулирования, остановили для досмотра автомобиль УАЗ, в кузове которого обнаружили убитого лося», — рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники угрозыска установили, что 41-летний житель Копейска заметил полуторогодовалого лося в лесу за поселком Козырево. Затем он съездил домой за ружьем, а вернувшись, убил животное весом около 200 кг.

У копейчанина не было лицензии на отстрел животных и разрешения на охоту. Ущерб от действий незаконного охотника оценивается в 80 тыс. рублей, уточнили в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Максимальное наказание, которое грозит охотнику — лишение свободы на срок до двух лет. У подозреваемого взяли обязательство о явке.

Инспекторы ДПС остановили УАЗ во время патрулирования Копейска

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Автоинспекторы ДПС задержали в Копейске браконьера. Во время досмотра автомобиля УАЗ они внутри обнаружили убитого лося. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, незаконным охотником оказался местный житель, который застрелил зверя в лесу за поселком Козырево. «Сотрудники ГИБДД по городу Копейску, находясь на маршруте патрулирования, остановили для досмотра автомобиль УАЗ, в кузове которого обнаружили убитого лося», — рассказали в пресс-службе полиции. Сотрудники угрозыска установили, что 41-летний житель Копейска заметил полуторогодовалого лося в лесу за поселком Козырево. Затем он съездил домой за ружьем, а вернувшись, убил животное весом около 200 кг. У копейчанина не было лицензии на отстрел животных и разрешения на охоту. Ущерб от действий незаконного охотника оценивается в 80 тыс. рублей, уточнили в полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Максимальное наказание, которое грозит охотнику — лишение свободы на срок до двух лет. У подозреваемого взяли обязательство о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...