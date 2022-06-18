Под Челябинском инспекторы ДПС поймали браконьера с тушей лося

Охотник незаконно подстрелил дикого зверя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автоинспекторы ДПС задержали в Копейске браконьера. Во время досмотра автомобиля УАЗ они внутри обнаружили убитого лося. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, незаконным охотником оказался местный житель, который застрелил зверя в лесу за поселком Козырево.

«Сотрудники ГИБДД по городу Копейску, находясь на маршруте патрулирования, остановили для досмотра автомобиль УАЗ, в кузове которого обнаружили убитого лося», — рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники угрозыска установили, что 41-летний житель Копейска заметил полуторогодовалого лося в лесу за поселком Козырево. Затем он съездил домой за ружьем, а вернувшись, убил животное весом около 200 кг.

У копейчанина не было лицензии на отстрел животных и разрешения на охоту. Ущерб от действий незаконного охотника оценивается в 80 тыс. рублей, уточнили в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Максимальное наказание, которое грозит охотнику — лишение свободы на срок до двух лет. У подозреваемого взяли обязательство о явке.

Инспекторы ДПС остановили УАЗ во время патрулирования Копейска фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области