Челябинка добыла ушную серу и волосы покойника для ток-шоу НТВ

Женщина добыла генетический материал во время похорон Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Челябинской области Олеся Колмакова стала участником ток-шоу «ДНК» на канале НТВ. Желая доказать свою близость умершему мужчине, она на его похоронах взяла у покойника ушную серу и вырвала волосы для проведения генетической экспертизы.

«Олеся воспитывает дочь Милану, а в округе ходят слухи о ее изменах. Она так отчаянно хотела доказать свою верность Артему, что во время его похорон вырвала у него волосы, взяла ушную серу и провела генетическую экспертизу. Но та не дала никакого результата», — говорится на официальном сайте программы ток-шоу «ДНК».

При жизни Артем не признавал Милану своей дочерью. Мать покойного мужчины рассказала, что с Олесей у них случилась одна близкая встреча. И на тот момент девушка была в браке, поэтому Милану записали на ее мужа.

Убитая горем мать также обратилась в ток-шоу «ДНК» за генетической экспертизой. Она хочет знать, есть ли у нее внучка от умершего сына Артема. Продолжение этой запутанной истории покажут 20 июня на НТВ в вечернем эфире.