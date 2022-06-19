В больнице Пермского края нашли кишечную палочку

Прокуратура установила, что в больнице нарушались условия хранения пищевых продуктов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центральной больнице Кишертского округа нарушались условия хранения продуктов. Из-за этого в медучреждении обнаружили бактерии кишечной палочки. Это выяснила окружная прокуратура, которая проводила проверку больницы. Гавврачу вынесено представление, сообщает на своем сайте прокуратура Пермского края.

«В учреждении не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, не производился производственный контроль, в пробах продукции обнаружены бактерии группы кишечных палочек. По итогам проверки прокурором главному врачу больницы врачу внесено представление, которое удовлетворено, трое работников учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности», — отмечается на сайте.

По итогам проверки возбуждены два административных дела: по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ) и нарушении требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ).

Ранее стало известно о том, что краевая больница имени Вагнера в Березниках работала с нарушением законодательства в сфере закупок. Медицинское учреждение должно было передать сведения о закупаемых медпрепаратах в Минздрав, однако не сделало этого.