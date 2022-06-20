Экс-разведчик США заявил, что Украина безоговорочно капитулирует

Украина безоговорочно капитулирует, а ВСУ больше не будет. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украина не будет в состоянии бомбить кого-либо, когда этот конфликт закончится. Потому что Украина безоговорочно капитулирует, и одним из условий будет то, что украинских военных больше не будет существовать», — заявил Риттер. Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов (Пул №3).
Риттер считает, что американское оружие, отправленное на Украину, уничтожат или передадут российским военным. Техника стоимостью миллиарды долларов будет выставлена на Параде Победы в ДНР в следующем году, высказался он.
США отправляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ. Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине помощи на сумму 40 млрд долларов, сообщают «Дни.ру». 15 июня американский президент выделил Украине 1 миллиард долларов на военную помощь и 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам. Спецоперацию на Украине проводят для помощи жителям Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации Украины, объяснял президент РФ Владимир Путин.
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