Экс-разведчик США заявил, что Украина безоговорочно капитулирует

20 июня 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Украинских военных больше не будет, считает военный аналитик Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина безоговорочно капитулирует, а ВСУ больше не будет. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Украина не будет в состоянии бомбить кого-либо, когда этот конфликт закончится. Потому что Украина безоговорочно капитулирует, и одним из условий будет то, что украинских военных больше не будет существовать», — заявил Риттер. Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов (Пул №3). Риттер считает, что американское оружие, отправленное на Украину, уничтожат или передадут российским военным. Техника стоимостью миллиарды долларов будет выставлена на Параде Победы в ДНР в следующем году, высказался он. США отправляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ. Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине помощи на сумму 40 млрд долларов, сообщают «Дни.ру». 15 июня американский президент выделил Украине 1 миллиард долларов на военную помощь и 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам. Спецоперацию на Украине проводят для помощи жителям Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации Украины, объяснял президент РФ Владимир Путин. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина безоговорочно капитулирует, а ВСУ больше не будет. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Украина не будет в состоянии бомбить кого-либо, когда этот конфликт закончится. Потому что Украина безоговорочно капитулирует, и одним из условий будет то, что украинских военных больше не будет существовать», — заявил Риттер. Об этом сообщил в своем telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов (Пул №3). Риттер считает, что американское оружие, отправленное на Украину, уничтожат или передадут российским военным. Техника стоимостью миллиарды долларов будет выставлена на Параде Победы в ДНР в следующем году, высказался он. США отправляют Украине оружие в связи со спецоперацией РФ. Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине помощи на сумму 40 млрд долларов, сообщают «Дни.ру». 15 июня американский президент выделил Украине 1 миллиард долларов на военную помощь и 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам. Спецоперацию на Украине проводят для помощи жителям Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации Украины, объяснял президент РФ Владимир Путин.