Суд над главой Богдановича вышел на финишную прямую

Павел Мартьянов отрицает свою вину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области состоятся прения сторон по уголовному делу в отношении главы Богдановича Павла Мартьянова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Павел Мартьянов в данный момент находится в статусе подсудимого, хотя и продолжает возглавлять Богданович. Судом назначена дата прений сторон. Заседание запланировано на 24 июня», — отметил собеседник агентства.

Редакция агентства обратилась за комментарием к мэру Богдановича Павлу Мартьянову. Глава свердловского города отказался от комментариев.

Ранее URA.RU писало, что Мартьянов занял пост главы Богдановича в 2017 году. Спустя время он попал в коррупционный скандал: в августе 2020-го сотрудники ФСБ задержали его на рабочем месте, отвезли для допроса в отделение Следственного комитета, а затем отпустили под обязательство явки. Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Органы подозревают Мартьянова в попытке передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. В начале июля 2021-го уголовное дело ушло в суд.