21 июня 2022

Один из старейших рынков Челябинска подорожал на 30 млн

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Масочный режим на продуктовом рынке. Челябинск, торговля, продукты, продавец, ариант, рынок, мясо, маска медицинская
В Челябинске подняли цену на один из старейших рынков Фото:

Стоимость продажи ТК «Зеленый» вместе с прилегающей территорией выросла на 30 миллионов рублей. Объявление о продаже бизнеса за 230 миллионов рублей было обновлено на сайте «Авито».

Текст объявления остался прежним, комплекс площадью 5750 квадратных метров продается вместе с арендаторами. Ранее стало известно от одного из совладельцев бизнеса Александра Кочени, причиной продажи активов стал возраст владельцев.

Это уже не первая попытка реализации рынка. В 2017 году, торговый комплекс пытались продать за 380 млн рублей.

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Стоимость продажи ТК «Зеленый» вместе с прилегающей территорией выросла на 30 миллионов рублей. Объявление о продаже бизнеса за 230 миллионов рублей было обновлено на сайте «Авито». Текст объявления остался прежним, комплекс площадью 5750 квадратных метров продается вместе с арендаторами. Ранее стало известно от одного из совладельцев бизнеса Александра Кочени, причиной продажи активов стал возраст владельцев. Это уже не первая попытка реализации рынка. В 2017 году, торговый комплекс пытались продать за 380 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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