Один из старейших рынков Челябинска подорожал на 30 млн

В Челябинске подняли цену на один из старейших рынков
Стоимость продажи ТК «Зеленый» вместе с прилегающей территорией выросла на 30 миллионов рублей. Объявление о продаже бизнеса за 230 миллионов рублей было обновлено на сайте «Авито».
Текст объявления остался прежним, комплекс площадью 5750 квадратных метров продается вместе с арендаторами. Ранее стало известно от одного из совладельцев бизнеса Александра Кочени, причиной продажи активов стал возраст владельцев.
Это уже не первая попытка реализации рынка. В 2017 году, торговый комплекс пытались продать за 380 млн рублей.
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