Один из старейших рынков Челябинска подорожал на 30 млн

В Челябинске подняли цену на один из старейших рынков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость продажи ТК «Зеленый» вместе с прилегающей территорией выросла на 30 миллионов рублей. Объявление о продаже бизнеса за 230 миллионов рублей было обновлено на сайте «Авито».

Текст объявления остался прежним, комплекс площадью 5750 квадратных метров продается вместе с арендаторами. Ранее стало известно от одного из совладельцев бизнеса Александра Кочени, причиной продажи активов стал возраст владельцев.

Это уже не первая попытка реализации рынка. В 2017 году, торговый комплекс пытались продать за 380 млн рублей.