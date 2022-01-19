Владельцы продают ТК «Зеленый» за 200 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска на продажу выставили ТК «Зеленый» вместе с территорией старейшего рынка. Объявление о продаже бизнеса за 200 млн рублей появилось на сайте «Авито». Как сообщил URA.RU гендиректор торгового комплекса и один из совладельцев Александр Коченя, причиной продажи актива стал возраст владельцев.

«ТК „Зеленый“ продаем за 200 млн рублей. Владельцы ТК уже в возрасте и это причина продажи. Цена за торговый комплекс очень адекватная, около 30 тыс. рублей за квадратный метр коммерческой недвижимости. В эту стоимость входит земля, ярмарочный комплекс и парковка», — сообщил URA.RU Коченя.

Согласно сервису СБИС, компанией ООО «Зеленый Рынок владеют несколько человек в равных долях. По 32,4% доли компании принадлежит Александру Кочене, столько же Магсуму Зиганову (Магнитогорск) и Алексею Шинкареву (Челябинск). Около 3% компании принадлежит ООО «Венец» (учредители — Коченя и Зиганов). Это уже не первая попытка собственников продать ТК «Зеленый». В 2017 году торговый комплекс выставляли на продажу за 380 млн рублей. За пять лет владельцы бизнеса снизили цену на 180 млн рублей.

ТК «Зеленый» и его территория считается историческим местом. Территория рынка — одна из самых старейших в Челябинске. До Октябрьской революции рядом со Свято-Троицкой церковью находилась торговая площадь. В советские годы там располагались мясные ряды, а с приходом перестройки рынок стал одной из крупнейших вещевых ярмарок в регионе.

Согласно объявлению о продаже бизнеса на сайте «Авито», ТК «Зеленый» был построен в 2005 году и площадь трехэтажного здания составляет 5 тыс.750 кв. метров. В здании расположены торговые площади, офисные и складские помещения. Земельный участок под зданием площадью 2 тыс. 968 кв. метров находится в частной собственности и не имеет обременений. К зданию комплекса примыкает торгово-выставочная площадка (ярмарка) площадью почти 7 тыс. квадратных метров и парковка на 150 машин.

Территория ТК «Зеленый» считается историческим местом для челябинской торговли Скрин с сайта «Авито»

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