21 июня 2022
20 июня 2022

В ХМАО федеральный проект увеличит запас подземных вод

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Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, бурение, далур, добыча урана, буровая установка
В ХМАО начаты работы по поиску подземных вод Фото:

Федеральное агентство «Роснедра» начало геологоразведку по поиску подземных вод на территории ХМАО. В рамках проекта, по результатам выполненных работ, ожидается общий прирост запасов подземных вод, пресс-служба «Роснедра».

«Геологоразведочные работы на подземные воды начаты на 14 объектах, расположенных в Северо-Западном, Южном, Уральском (в Ханты-Мансийском автономном округе и Курганской области), Сибирском, Кавказском и Дальневосточном федеральных округах», — сообщил руководитель агентства Евгений Петров.

Работы осуществляются в рамках федерального проекта — «Геология: возрождение легенды». Работы по поиску подземных вод рассчитаны на два года и завершатся в 2024 году.

Ранее URA.RU рассказало о том, что сообщения жителей о прорыве подземной реки в Нижневартовске является недостоверным. Так утверждают власти города.

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Федеральное агентство «Роснедра» начало геологоразведку по поиску подземных вод на территории ХМАО. В рамках проекта, по результатам выполненных работ, ожидается общий прирост запасов подземных вод, пресс-служба «Роснедра». «Геологоразведочные работы на подземные воды начаты на 14 объектах, расположенных в Северо-Западном, Южном, Уральском (в Ханты-Мансийском автономном округе и Курганской области), Сибирском, Кавказском и Дальневосточном федеральных округах», — сообщил руководитель агентства Евгений Петров. Работы осуществляются в рамках федерального проекта — «Геология: возрождение легенды». Работы по поиску подземных вод рассчитаны на два года и завершатся в 2024 году. Ранее URA.RU рассказало о том, что сообщения жителей о прорыве подземной реки в Нижневартовске является недостоверным. Так утверждают власти города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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