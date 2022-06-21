В ХМАО федеральный проект увеличит запас подземных вод

В ХМАО начаты работы по поиску подземных вод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральное агентство «Роснедра» начало геологоразведку по поиску подземных вод на территории ХМАО. В рамках проекта, по результатам выполненных работ, ожидается общий прирост запасов подземных вод, пресс-служба «Роснедра».

«Геологоразведочные работы на подземные воды начаты на 14 объектах, расположенных в Северо-Западном, Южном, Уральском (в Ханты-Мансийском автономном округе и Курганской области), Сибирском, Кавказском и Дальневосточном федеральных округах», — сообщил руководитель агентства Евгений Петров.

Работы осуществляются в рамках федерального проекта — «Геология: возрождение легенды». Работы по поиску подземных вод рассчитаны на два года и завершатся в 2024 году.

Ранее URA.RU рассказало о том, что сообщения жителей о прорыве подземной реки в Нижневартовске является недостоверным. Так утверждают власти города.