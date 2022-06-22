Самолет Ан-30 пропал в Оленекском районе Якутии (архивное фото)
Спасатели нашли пропавший в Якутии самолет Ан-30. Все члены экипажа живы.
«Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек в Якутии, люди на борту живы. Трое человек пострадали», — передает ТАСС сообщение МЧС.
Ранее в Оленекском районе пропал с радаров гражданский самолет Ан-30. В этот же день в Якутии исчез самолет Ан-2, его поиски продолжаются.
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