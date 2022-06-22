В Перми перенесут остановку из-за ремонта к 300-летию города

Остановку «Кинотеатр Кристалл» переносят из-за капитального ремонта Комсомольского проспекта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми перенесут остановку общественного транспорта «Кинотеатр Кристалл». Эта вынужденная мера необходима для проведения капитального ремонта Комсомольского проспекта к 300-летию города.

«С 08:00 28 июня остановка общественного транспорта „Кинотеатр Кристалл“, расположенная по нечетной стороне Комсомольского проспекта в квартале между улицами Тимирязева и 1-й Красноармейской (около дома по адресу Комсомольский проспект 55), будет перенесена в квартал между улицей 1-й Красноармейской и улицей Полины Осипенко», — сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства. Автобусы будут временно останавливаться возле дома по адресу Комсомольский проспект 59.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми из-за ремонта до конца лета перекрывают улицы. Также в результате реконструкции улицы Ленина, которая ведется к 300-летию города, там сократится число парковочных мест.