Проект к 300-летию Перми ударит по автомобилистам

27 мая 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Мест для парковки станет меньше Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В результате реконструкции улицы Ленина в Перми, которая ведется к 300-летию города, там сократится число парковочных мест. Их станет меньше на 46, подсчитали в мэрии. Такое сокращение чиновники считают незначительным. «По оценке Пермской дирекции дорожного движения, количество парковочных мест существенно не изменится. Так, до проведения ремонта, согласно проекту организации дорожного движения, было 573 места для парковки. После проведения работ их станет 527», — говорится на сайте администрации Перми. В мэрии поясняют, что это связано с размещением пешеходной инфраструктуры и остановок общественного транспорта. Ремонт улицы Ленина начался в 2021 году. Сейчас идут демонтажные работы, ведется устройство тротуаров, установка гранитного бортового камня.

В результате реконструкции улицы Ленина в Перми, которая ведется к 300-летию города, там сократится число парковочных мест. Их станет меньше на 46, подсчитали в мэрии. Такое сокращение чиновники считают незначительным. «По оценке Пермской дирекции дорожного движения, количество парковочных мест существенно не изменится. Так, до проведения ремонта, согласно проекту организации дорожного движения, было 573 места для парковки. После проведения работ их станет 527», — говорится на сайте администрации Перми. В мэрии поясняют, что это связано с размещением пешеходной инфраструктуры и остановок общественного транспорта. Ремонт улицы Ленина начался в 2021 году. Сейчас идут демонтажные работы, ведется устройство тротуаров, установка гранитного бортового камня.