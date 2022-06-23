23 июня 2022

Екатеринбуржцы усомнились в словах Ройзмана об отказе от алкоголя. Скрины

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Суд по московскому делу Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Спор начался из-за подписи Ройзмана к фотографии с Гошей Куценко (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга и Свердловской области усомнились в словах экс-мэра региона Евгения Ройзмана об отказе от алкоголя на год. Ройзман опубликовал в собственном telegram-канале фотографию с актером театра и кино Георгием Куценко, подписав: «Договариваемся год не пить».

«Это мы с Гошей договариваемся год не пить», — говорится в сообщении. Свердловчане в комментариях тут же начали обсуждать такой отказ.

«До сих пор не пьете или каждый год только договариваетесь?», — спросил подписчик. «Как-то неубедительно, видимо, уже выпили», — написала девушка. Некоторые ехидно задавались вопросом: «Кто проиграл первый?». Другие посчитали идею плохой, поскольку точно ничего не получится. А кто-то затронул посты политика: «По-видимому у Евгения не получается до сих пор бросить [пить], при всем уважении. Некоторые посты соврать не дадут», — заявил пользователь.

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Жители Екатеринбурга и Свердловской области усомнились в словах экс-мэра региона Евгения Ройзмана об отказе от алкоголя на год. Ройзман опубликовал в собственном telegram-канале фотографию с актером театра и кино Георгием Куценко, подписав: «Договариваемся год не пить». «Это мы с Гошей договариваемся год не пить», — говорится в сообщении. Свердловчане в комментариях тут же начали обсуждать такой отказ. «До сих пор не пьете или каждый год только договариваетесь?», — спросил подписчик. «Как-то неубедительно, видимо, уже выпили», — написала девушка. Некоторые ехидно задавались вопросом: «Кто проиграл первый?». Другие посчитали идею плохой, поскольку точно ничего не получится. А кто-то затронул посты политика: «По-видимому у Евгения не получается до сих пор бросить [пить], при всем уважении. Некоторые посты соврать не дадут», — заявил пользователь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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