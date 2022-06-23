Екатеринбуржцы усомнились в словах Ройзмана об отказе от алкоголя. Скрины

24 июня 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Спор начался из-за подписи Ройзмана к фотографии с Гошей Куценко (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга и Свердловской области усомнились в словах экс-мэра региона Евгения Ройзмана об отказе от алкоголя на год. Ройзман опубликовал в собственном telegram-канале фотографию с актером театра и кино Георгием Куценко, подписав: «Договариваемся год не пить». «Это мы с Гошей договариваемся год не пить», — говорится в сообщении. Свердловчане в комментариях тут же начали обсуждать такой отказ. «До сих пор не пьете или каждый год только договариваетесь?», — спросил подписчик. «Как-то неубедительно, видимо, уже выпили», — написала девушка. Некоторые ехидно задавались вопросом: «Кто проиграл первый?». Другие посчитали идею плохой, поскольку точно ничего не получится. А кто-то затронул посты политика: «По-видимому у Евгения не получается до сих пор бросить [пить], при всем уважении. Некоторые посты соврать не дадут», — заявил пользователь. Фото: скрин поста Ройзмана в telegram-канале Фото: скрин комментариев под постом Ройзмана Фото: скрин комментариев под постом Ройзмана Фото: скрин поста Ройзмана в telegram-канале Фото: скрин поста Ройзмана в telegram-канале Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга и Свердловской области усомнились в словах экс-мэра региона Евгения Ройзмана об отказе от алкоголя на год. Ройзман опубликовал в собственном telegram-канале фотографию с актером театра и кино Георгием Куценко, подписав: «Договариваемся год не пить». «Это мы с Гошей договариваемся год не пить», — говорится в сообщении. Свердловчане в комментариях тут же начали обсуждать такой отказ. «До сих пор не пьете или каждый год только договариваетесь?», — спросил подписчик. «Как-то неубедительно, видимо, уже выпили», — написала девушка. Некоторые ехидно задавались вопросом: «Кто проиграл первый?». Другие посчитали идею плохой, поскольку точно ничего не получится. А кто-то затронул посты политика: «По-видимому у Евгения не получается до сих пор бросить [пить], при всем уважении. Некоторые посты соврать не дадут», — заявил пользователь.