Для выпускников из Сургута споет Анет Сай из Black Star

Пригласить Анат Сай попросили сами выпускники Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Сургут на выпускной «Алые паруса на 60-й параллели 2022» приедет певица, работающая с лейблом Black Star, Анет Сай. На выступлении именно этого исполнителя настояли сами школьники. Об этом URA.RU сообщили в администрации Сургута.

«Анет Сай — это выбор самих выпускников. Приглашена она организаторами единого выпускного бала с учетом пожеланий одиннадцатиклассников. Организаторы бала — администрация города, комитет культуры, департамент образования и «Городской культурный центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе сургутской мэрии

В какую сумму обойдется городу приглашение звезды из Black Star, в пресс-службе не уточнили. Но сообщили, что выступать она будет уже в завершении выпускного. После ее выступления для бывших школьников прогремит салют. Единый выпускной бал для учащихся 11-х классов «Алые паруса на 60-й параллели 2022» пройдет в Сургуте 25 июня с 18:30 до 22:00. Место проведения: площадь города на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской.

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