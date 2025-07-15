Чиновники мэрии Сургута, обвиненные в коррупции, пытались обжаловать арест в суде ХМАО

В Сургуте (ХМАО) обвиняемые в коррупции глава депимущества Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров подали апелляцию и пытались оспорить арест на два месяца в окружном суде. Однако решение было оставлено в силе, они проведут под стражей до конца августа.
«Дворников пытался оспорить меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пытался оспорить данное решение и просил избрать в отношении него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе суда ХМАО. Аналогичное решение окружной суд вынес и в отношении Шарова, который также подавал апелляцию.
В июне Дворников и Шаров стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По словам инсайдера URA.RU, им вменяется продажа по заниженной стоимости пакета акций АО «Агентства воздушных сообщений».
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