15 июля 2025

Чиновники мэрии Сургута, обвиненные в коррупции, пытались обжаловать арест в суде ХМАО

В ХМАО глава депимущества и бывший вице-мэр попытались оспорить арест в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья оставил в силу меру пресечения чиновникам из Сургута Дворникову и Шарову
Судья оставил в силу меру пресечения чиновникам из Сургута Дворникову и Шарову Фото:

В Сургуте (ХМАО) обвиняемые в коррупции глава депимущества Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров подали апелляцию и пытались оспорить арест на два месяца в окружном суде. Однако решение было оставлено в силе, они проведут под стражей до конца августа.

«Дворников пытался оспорить меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пытался оспорить данное решение и просил избрать в отношении него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе суда ХМАО. Аналогичное решение окружной суд вынес и в отношении Шарова, который также подавал апелляцию.

В июне Дворников и Шаров стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По словам инсайдера URA.RU, им вменяется продажа по заниженной стоимости пакета акций АО «Агентства воздушных сообщений».

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В Сургуте (ХМАО) обвиняемые в коррупции глава депимущества Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров подали апелляцию и пытались оспорить арест на два месяца в окружном суде. Однако решение было оставлено в силе, они проведут под стражей до конца августа. «Дворников пытался оспорить меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пытался оспорить данное решение и просил избрать в отношении него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе суда ХМАО. Аналогичное решение окружной суд вынес и в отношении Шарова, который также подавал апелляцию. В июне Дворников и Шаров стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По словам инсайдера URA.RU, им вменяется продажа по заниженной стоимости пакета акций АО «Агентства воздушных сообщений».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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