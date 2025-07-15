В ХМАО суд дал 14 лет отсрочки от тюрьмы наркодилерше из-за ее беременности

Югорский районный суд приговорил к 7,5 годам колонии общего режима женщину, которая в составе ОПГ продавала наркотики через интернет. Однако наказание было отсрочено из-за ее беременности, за решетку югорчанка отправится, когда ребенку исполнится 14 лет, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Учитывая беременность женщины, суд отсрочил отбывание наказания до достижения ребенком 14 лет», — сообщает telegram-канал «Суды Югры».
Югорчанка полностью признала свою вину в суде, но отказалась давать показания. Суд приговорил ее к 7,5 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
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