Полиция задержала водителей свадебного кортежа из десяти машин, которые устроили переполох на дороге в Сургуте. Нарушители извинились за произошедшее на камеру.
«Составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях. Два транспортных средства помещены на специализированную стоянку», — говорится в telegram-канале представителя МВД Ирины Волк. К публикации прикрепили видео, на котором водители извинились за свое поведение.
Изначально на водителей пожаловались местные жители в социальных сетях. Кортеж, в который входило десять машин, мешал проезду других водителей. Силовики также провели с нарушителями профилактическую беседу.
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