15 июля 2025

Водители свадебного кортежа извинились за переполох на дороге в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители мешали проезду остальных машин
Водители мешали проезду остальных машин Фото:

Полиция задержала водителей свадебного кортежа из десяти машин, которые устроили переполох на дороге в Сургуте. Нарушители извинились за произошедшее на камеру.

«Составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях. Два транспортных средства помещены на специализированную стоянку», — говорится в telegram-канале представителя МВД Ирины Волк. К публикации прикрепили видео, на котором водители извинились за свое поведение.

Изначально на водителей пожаловались местные жители в социальных сетях. Кортеж, в который входило десять машин, мешал проезду других водителей. Силовики также провели с нарушителями профилактическую беседу.

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Полиция задержала водителей свадебного кортежа из десяти машин, которые устроили переполох на дороге в Сургуте. Нарушители извинились за произошедшее на камеру. «Составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях. Два транспортных средства помещены на специализированную стоянку», — говорится в telegram-канале представителя МВД Ирины Волк. К публикации прикрепили видео, на котором водители извинились за свое поведение. Изначально на водителей пожаловались местные жители в социальных сетях. Кортеж, в который входило десять машин, мешал проезду других водителей. Силовики также провели с нарушителями профилактическую беседу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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