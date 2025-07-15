В ХМАО камеры начали ловить водителей на разговорах по телефону

Комплексы фотовидеофиксации в ХМАО начали автоматически фиксировать водителей, разговаривающих по телефону за рулем. Об этом сообщила окружная Госавтоинспекция.
«После модернизации программного обеспечения комплексы фотовидеофиксации теперь фиксируют не только превышение скорости, проезд на красный свет и другие нарушения ПДД, но и самое распространённое. Но от этого не менее опасное — использование телефона водителем», — говорится в telegram-канале ведомства.
За разговоры за рулем грозит административный штраф в 1500 рублей. В Госавтоинспекции рассчитывают, что внедрение новых технологий позволит снизить число аварий, вызванных невнимательностью водителей, и повысит безопасность на дорогах.
Ранее URA.RU рассказывало, что водителей Югры массово штрафуют за разговоры за рулем. Тогда на нарушении попались 1 294 раз.
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