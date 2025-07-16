Челябинский зоозащитник готов взять под опеку льва из Сургута, изъятого у блогера

Льва Харриса, изъятого в Сургуте у блогера, готов взять под опеку известный ветеринарный врач, президент фонда зоозащиты «Спаси меня», руководитель одноимённого приюта для диких животных, эксперт ОНФ Карен Даллакян. Об этом он сообщил URA.RU.
«Я заинтересовался этим случаем ещё до изъятия животного, когда подписчики прислали информацию о его продаже на сайте объявлений. Тогда я обратился в прокуратуру, а позднее льва забрали по жалобам общественности. Наш фонд готов подключиться и помочь с определением дальнейшей судьбы Харриса, но только после того, как состоится суд и животное будет передано государству», — рассказал Даллакян.
По его словам, сейчас лев находится на ответственном хранении и формально все еще принадлежит прежнему владельцу. После судебного решения животное перейдет в собственность государства, а его судьбу будет решать Росприроднадзор, с которым фонд «Спаси меня» активно сотрудничает.
После завершения всех процедур организация готова взять льва на передержку и найти для него новый дом. Как правило, из приюта «Спаси меня» изъятых диких животных передают в зоопарки. Если у принимающей организации не будет возможности оплатить транспортировку льва, Карен Даллакян намерен объявить благотворительный сбор.
Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор из-за жалоб соседей изъял льва у блогера из Сургута Амирхана Магомедова, чтобы забрать его в зоопарк. Животное поместили в центр «Парус» в Нефтеюганском районе на карантин, после чего Харриса должны были перевести в Тюменский зоопарк в Сосновом бору. Однако позже Тюменский зоопарк отказался от этой идеи.
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