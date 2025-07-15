Власти ХМАО определились со списком гостиниц, которые ждет реконструкция

Югорские власти назвали гостиницы, которые обновят в ближайшее время. Реконструкцию проведут в отелях «Югра», «Югорская долина» и «На семи холмах» в Ханты-Мансийске, сообщили URA.RU в Департаменте промышленности ХМАО.
«Сейчас реконструируются гостиницы „Югра“ и „Югорская долина“, в планах — обновление гостиницы „На семи холмах“. Это позволит добавить новые номера и улучшить ситуацию с размещением туристов в столице региона», — пояснили корреспонденту агентства в департаменте.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен на развитие внутреннего туризма и рост числа поездок по стране.
Ранее URA.RU писало, что Югра сотрудничает с федеральным оператором «Космос Отель Групп» для увеличения объемов предоставления гостиничных услуг. Конкретные планы по строительству новых отелей в ХМАО пока не определены, сообщили URA.RU в Деппроме ХМАО.
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