15 июля 2025

Власти ХМАО определились со списком гостиниц, которые ждет реконструкция

Власти ХМАО обновят три гостиницы в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске отремонтируют три гостиницы
В Ханты-Мансийске отремонтируют три гостиницы Фото:

Югорские власти назвали гостиницы, которые обновят в ближайшее время. Реконструкцию проведут в отелях «Югра», «Югорская долина» и «На семи холмах» в Ханты-Мансийске, сообщили URA.RU в Департаменте промышленности ХМАО.

«Сейчас реконструируются гостиницы „Югра“ и „Югорская долина“, в планах — обновление гостиницы „На семи холмах“. Это позволит добавить новые номера и улучшить ситуацию с размещением туристов в столице региона», — пояснили корреспонденту агентства в департаменте.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен на развитие внутреннего туризма и рост числа поездок по стране.

Ранее URA.RU писало, что Югра сотрудничает с федеральным оператором «Космос Отель Групп» для увеличения объемов предоставления гостиничных услуг. Конкретные планы по строительству новых отелей в ХМАО пока не определены, сообщили URA.RU в Деппроме ХМАО.

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Югорские власти назвали гостиницы, которые обновят в ближайшее время. Реконструкцию проведут в отелях «Югра», «Югорская долина» и «На семи холмах» в Ханты-Мансийске, сообщили URA.RU в Департаменте промышленности ХМАО. «Сейчас реконструируются гостиницы „Югра“ и „Югорская долина“, в планах — обновление гостиницы „На семи холмах“. Это позволит добавить новые номера и улучшить ситуацию с размещением туристов в столице региона», — пояснили корреспонденту агентства в департаменте. Работы проходят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен на развитие внутреннего туризма и рост числа поездок по стране. Ранее URA.RU писало, что Югра сотрудничает с федеральным оператором «Космос Отель Групп» для увеличения объемов предоставления гостиничных услуг. Конкретные планы по строительству новых отелей в ХМАО пока не определены, сообщили URA.RU в Деппроме ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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