В Нижневартовске на несколько дней прекратят выдачу льготных лекарств

Выдачу лекарств приостановят на несколько дней
В Нижневартовске на три дня приостановят выдачу льготных лекарств, сообщили URA.RU в филиале «Аптеки 220». Представители аптеки пояснили, что ситуация связана с техническими работами.
«Льготный отдел не будет работать», — пояснили журналисту агентства в филиале аптеки на улице Дзержинского. Информацию также подтвердили в городской поликлинике.
Лекарства перестанут выдавать в 17:00 с 25 по 27 июля. «И, возможно, еще 28-го [не будут выдавать]. В понедельник будет известно», — уточнили в аптеке. Жителям посоветовали заранее получить необходимые препараты.
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