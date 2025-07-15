15 июля 2025

В Нижневартовске на несколько дней прекратят выдачу льготных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдачу лекарств приостановят на несколько дней
Выдачу лекарств приостановят на несколько дней Фото:

В Нижневартовске на три дня приостановят выдачу льготных лекарств, сообщили URA.RU в филиале «Аптеки 220». Представители аптеки пояснили, что ситуация связана с техническими работами.

«Льготный отдел не будет работать», — пояснили журналисту агентства в филиале аптеки на улице Дзержинского. Информацию также подтвердили в городской поликлинике.

Лекарства перестанут выдавать в 17:00 с 25 по 27 июля. «И, возможно, еще 28-го [не будут выдавать]. В понедельник будет известно», — уточнили в аптеке. Жителям посоветовали заранее получить необходимые препараты.

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В Нижневартовске на три дня приостановят выдачу льготных лекарств, сообщили URA.RU в филиале «Аптеки 220». Представители аптеки пояснили, что ситуация связана с техническими работами. «Льготный отдел не будет работать», — пояснили журналисту агентства в филиале аптеки на улице Дзержинского. Информацию также подтвердили в городской поликлинике. Лекарства перестанут выдавать в 17:00 с 25 по 27 июля. «И, возможно, еще 28-го [не будут выдавать]. В понедельник будет известно», — уточнили в аптеке. Жителям посоветовали заранее получить необходимые препараты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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