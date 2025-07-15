15 июля 2025

Ключевой свидетель по делу экс-чиновницы из Сургута отказался от своих показаний в суде

В суде ХМАО выступил ключевой свидетель по делу экс-чиновницы Сургута Ваньковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Ключевой свидетель по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута Ваньковой заявил, что не помнит, что получал от нее деньги
Ключевой свидетель по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута Ваньковой заявил, что не помнит, что получал от нее деньги Фото:

В Ханты-Мансийском районном суде допросили одного из ключевых свидетелей по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой Дениса Ильякова, который якобы уезжал в США и не мог участвовать на процессе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела.

«Ильяков заявил, что не помнит никакую Ванькову. А ситуацию пояснил таким образом — с ним связались оперативники, поинтересовались покупала ли она у него билеты [в Сочи] или нет. Он сказал, что такого не помнит. Ему сообщили, что в материалах дела имеется распечатка движения по счетам, где ему была перечислена определенная сумма», — рассказал агентству источник.

Ильяков, ранее руководивший турагентством, до этого давал показания о том, что ему были переведены 200 тысяч рублей на оплату поездки семьи Ваньковой на отдых в Сочи. Суд выясняет законность происхождения денег, по версии следствия, он могли быть частью взятки, в получении которой обвиняют подсудимую.

Гособвинение более полугода разыскивало Ильякова для допроса. По первоначальной информации он уехал в США, однако инсайдер URA.RU это опроверг — все это время Ильяков жил в Москве. Связаться с ним удалось с помощью видеосвязи.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Ханты-Мансийского районного суда. На момент публикации ответ не поступил.

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В Ханты-Мансийском районном суде допросили одного из ключевых свидетелей по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой Дениса Ильякова, который якобы уезжал в США и не мог участвовать на процессе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела. «Ильяков заявил, что не помнит никакую Ванькову. А ситуацию пояснил таким образом — с ним связались оперативники, поинтересовались покупала ли она у него билеты [в Сочи] или нет. Он сказал, что такого не помнит. Ему сообщили, что в материалах дела имеется распечатка движения по счетам, где ему была перечислена определенная сумма», — рассказал агентству источник. Ильяков, ранее руководивший турагентством, до этого давал показания о том, что ему были переведены 200 тысяч рублей на оплату поездки семьи Ваньковой на отдых в Сочи. Суд выясняет законность происхождения денег, по версии следствия, он могли быть частью взятки, в получении которой обвиняют подсудимую. Гособвинение более полугода разыскивало Ильякова для допроса. По первоначальной информации он уехал в США, однако инсайдер URA.RU это опроверг — все это время Ильяков жил в Москве. Связаться с ним удалось с помощью видеосвязи. URA.RU направило запрос в пресс-службу Ханты-Мансийского районного суда. На момент публикации ответ не поступил.
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