Ключевой свидетель по делу экс-чиновницы из Сургута отказался от своих показаний в суде

В Ханты-Мансийском районном суде допросили одного из ключевых свидетелей по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой Дениса Ильякова, который якобы уезжал в США и не мог участвовать на процессе. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом дела.
«Ильяков заявил, что не помнит никакую Ванькову. А ситуацию пояснил таким образом — с ним связались оперативники, поинтересовались покупала ли она у него билеты [в Сочи] или нет. Он сказал, что такого не помнит. Ему сообщили, что в материалах дела имеется распечатка движения по счетам, где ему была перечислена определенная сумма», — рассказал агентству источник.
Ильяков, ранее руководивший турагентством, до этого давал показания о том, что ему были переведены 200 тысяч рублей на оплату поездки семьи Ваньковой на отдых в Сочи. Суд выясняет законность происхождения денег, по версии следствия, он могли быть частью взятки, в получении которой обвиняют подсудимую.
Гособвинение более полугода разыскивало Ильякова для допроса. По первоначальной информации он уехал в США, однако инсайдер URA.RU это опроверг — все это время Ильяков жил в Москве. Связаться с ним удалось с помощью видеосвязи.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Ханты-Мансийского районного суда. На момент публикации ответ не поступил.
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