Жителей города ХМАО предупредили об опасной воде

Роспотребнадзор обнаружил в роднике на улице Лазарева в Нягани воду, которая не соответствует санитарным нормам. До этого инспекторы отбирали пробы и отправляли их на экспертизу.
«В рамках санитарно-гигиенического мониторинга 23 июня 2025 года были отобраны пробы родниковой воды. По результатам лабораторного испытания, проба воды не соответствует санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям», — говорится в telegram-канале администрации Нягани.
Инспекторы советуют не пить воду из родника и не использовать ее для приготовления еды. Она может быть опасна для здоровья.
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