15 июля 2025

Жителей города ХМАО предупредили об опасной воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор обнаружил опасную воду в роднике на улице Лазарева в Нягани
Роспотребнадзор обнаружил опасную воду в роднике на улице Лазарева в Нягани Фото:

Роспотребнадзор обнаружил в роднике на улице Лазарева в Нягани воду, которая не соответствует санитарным нормам. До этого инспекторы отбирали пробы и отправляли их на экспертизу.

«В рамках санитарно-гигиенического мониторинга 23 июня 2025 года были отобраны пробы родниковой воды. По результатам лабораторного испытания, проба воды не соответствует санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям», — говорится в telegram-канале администрации Нягани.

Инспекторы советуют не пить воду из родника и не использовать ее для приготовления еды. Она может быть опасна для здоровья.

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Роспотребнадзор обнаружил в роднике на улице Лазарева в Нягани воду, которая не соответствует санитарным нормам. До этого инспекторы отбирали пробы и отправляли их на экспертизу. «В рамках санитарно-гигиенического мониторинга 23 июня 2025 года были отобраны пробы родниковой воды. По результатам лабораторного испытания, проба воды не соответствует санитарным нормам и правилам по микробиологическим показателям», — говорится в telegram-канале администрации Нягани. Инспекторы советуют не пить воду из родника и не использовать ее для приготовления еды. Она может быть опасна для здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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