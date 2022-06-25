Толпа фанатов устроила дискотеку под песни кумира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поклонники российского певца Юрия Шатунова, с которым сегодня прощаются в Москве, устроили флешмоб во дворе жилого дома в Копейске (Челябинская область). Толпа фанатов разных возрастов собралась, чтобы потанцевать под песни кумира.

«Шатунов был олицетворением юности, того, чего никогда не вернуть, с его исполнением мы вспоминали лучшие моменты молодости. Простой парень без образования стал популярным человеком в любом возрасте, не скурвился от славы. Я уже писал, мы все постарели за один день», — написал пользователь Рамиль Самигуллин в паблике «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Большинство горожан поддержало идею флешмоба. Однако нашлись и те, кто посчитал неуместным устраивать дискотеку в день прощания с певцом.

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи 23 июня. Причиной смерти знаменитости стали проблемы с сердцем. Шатунову было 48 лет.