Екатеринбургские обезьяны из-за холода сменили жилье

26 июня 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

В зоопарке теплолюбивых животных берегут от холода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбургском зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, в воскресенье, 26 июня, перевели в зимние вольеры. Как объяснили URA.RU в научно-просветительском секторе учреждения, это связано с наступившим похолоданием. «Да, наших экзотических питомцев, в том числе и обезьян, мы вернули в зимние вольеры в соответствии с правилами содержания животных. В летние они были переведены в начале июня. Но в зависимости от погоды на ночь мы тоже их иногда были вынуждены отправлять в теплые помещения», — рассказали сотрудники зоопарка. Они добавили, что животных выведут в летние вольеры, как только наступит потепление. Ранее синоптики предупреждали свердловчан, что воздушные массы из Арктики принесут в регион существенное понижение температур. Кроме того, ожидается северный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбургском зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, в воскресенье, 26 июня, перевели в зимние вольеры. Как объяснили URA.RU в научно-просветительском секторе учреждения, это связано с наступившим похолоданием. «Да, наших экзотических питомцев, в том числе и обезьян, мы вернули в зимние вольеры в соответствии с правилами содержания животных. В летние они были переведены в начале июня. Но в зависимости от погоды на ночь мы тоже их иногда были вынуждены отправлять в теплые помещения», — рассказали сотрудники зоопарка. Они добавили, что животных выведут в летние вольеры, как только наступит потепление. Ранее синоптики предупреждали свердловчан, что воздушные массы из Арктики принесут в регион существенное понижение температур. Кроме того, ожидается северный ветер с порывами до 18 метров в секунду.