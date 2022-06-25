25 июня 2022

Екатеринбургские обезьяны из-за холода сменили жилье

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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, обезьяна, примат, зеленая мартышка
В зоопарке теплолюбивых животных берегут от холода Фото:

В Екатеринбургском зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, в воскресенье, 26 июня, перевели в зимние вольеры. Как объяснили URA.RU в научно-просветительском секторе учреждения, это связано с наступившим похолоданием.

«Да, наших экзотических питомцев, в том числе и обезьян, мы вернули в зимние вольеры в соответствии с правилами содержания животных. В летние они были переведены в начале июня. Но в зависимости от погоды на ночь мы тоже их иногда были вынуждены отправлять в теплые помещения», — рассказали сотрудники зоопарка. Они добавили, что животных выведут в летние вольеры, как только наступит потепление.

Ранее синоптики предупреждали свердловчан, что воздушные массы из Арктики принесут в регион существенное понижение температур. Кроме того, ожидается северный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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В Екатеринбургском зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, в воскресенье, 26 июня, перевели в зимние вольеры. Как объяснили URA.RU в научно-просветительском секторе учреждения, это связано с наступившим похолоданием. «Да, наших экзотических питомцев, в том числе и обезьян, мы вернули в зимние вольеры в соответствии с правилами содержания животных. В летние они были переведены в начале июня. Но в зависимости от погоды на ночь мы тоже их иногда были вынуждены отправлять в теплые помещения», — рассказали сотрудники зоопарка. Они добавили, что животных выведут в летние вольеры, как только наступит потепление. Ранее синоптики предупреждали свердловчан, что воздушные массы из Арктики принесут в регион существенное понижение температур. Кроме того, ожидается северный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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