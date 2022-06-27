Генерал МВД вернул челябинцам высокопоставленного силовика

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Руководителем пластовской полиции стал Андрей Демин Фото:

Начальник челябинской полиции, генерал-лейтенант Михаил Скоков, назначил руководителем полиции Пластовского района подполковника Андрея Демина. С 2021 года офицер проходил службу в Свердловской области.

«Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел совещание в Отделе МВД России по Платоновскому району, на котором представил личному составу нового начальника — подполковника полиции Андрея Демина», — сообщила пресс-служба полицейского Главка.

Скоков поздравил Демина с назначением. В ответ подполковник заверил, что коллектив местной полиции направит свой опыт на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания местных жителей. Своим приоритетом он назвал повышение доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел.

Андрей Демин в 2001 году окончил учебу в Уральском юридическом институте МВД России и начал службу в органах внутренних дел с должности следователя в отделе внутренних дел г. Пласта. С 2017 года проходил службу в Свердловской области.

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Начальник челябинской полиции, генерал-лейтенант Михаил Скоков, назначил руководителем полиции Пластовского района подполковника Андрея Демина. С 2021 года офицер проходил службу в Свердловской области. «Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков провел совещание в Отделе МВД России по Платоновскому району, на котором представил личному составу нового начальника — подполковника полиции Андрея Демина», — сообщила пресс-служба полицейского Главка. Скоков поздравил Демина с назначением. В ответ подполковник заверил, что коллектив местной полиции направит свой опыт на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания местных жителей. Своим приоритетом он назвал повышение доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел. Андрей Демин в 2001 году окончил учебу в Уральском юридическом институте МВД России и начал службу в органах внутренних дел с должности следователя в отделе внутренних дел г. Пласта. С 2017 года проходил службу в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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