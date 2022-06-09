Екатеринбуржца начали судить за обман World of Tanks на 670 млн

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , прокурор, зал суда, судебное заседание, судья, судебный процесс
Заседание по Андрею Кирсанову назначено на 28 июня Фото:

Житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов предстал перед судом по подозрению в создании программ, навредивших игре World of Tanks и принесших компании-разработчику игры ущерб в 670 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«Заседание прошло 9 июня. По ходатайству представителя потерпевшей перешли в общий порядок рассмотрения дела», — сообщили в пресс-службе. Статья 273 УК РФ, по которой обвиняют екатеринбуржца, предполагает наказание за создание компьютерных вирусов.

Андрей Кирсанов подозревается в нанесении ущерба в 670 миллионов рублей создателям игры World of Tanks. По версии следствия, он создал компьютерные программы, позволяющие достигать больших успехов в игре, избегая платы за это. Таких ботов Кираснов предположительно продавал другим игрокам, которые пользовались ими вместо покупки платных дополнений.

Дело Кирсанова начали рассматривать в Черемушкинском суде Москвы, однако позднее передали в Екатеринбург. Ранее в России не судили людей, вмешивающихся в игровой процесс.

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Житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов предстал перед судом по подозрению в создании программ, навредивших игре World of Tanks и принесших компании-разработчику игры ущерб в 670 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. «Заседание прошло 9 июня. По ходатайству представителя потерпевшей перешли в общий порядок рассмотрения дела», — сообщили в пресс-службе. Статья 273 УК РФ, по которой обвиняют екатеринбуржца, предполагает наказание за создание компьютерных вирусов. Андрей Кирсанов подозревается в нанесении ущерба в 670 миллионов рублей создателям игры World of Tanks. По версии следствия, он создал компьютерные программы, позволяющие достигать больших успехов в игре, избегая платы за это. Таких ботов Кираснов предположительно продавал другим игрокам, которые пользовались ими вместо покупки платных дополнений. Дело Кирсанова начали рассматривать в Черемушкинском суде Москвы, однако позднее передали в Екатеринбург. Ранее в России не судили людей, вмешивающихся в игровой процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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