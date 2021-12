Екатеринбуржец нанес World of Tanks ущерб в 670 миллионов рублей

25 декабря 2021 в 03:48 Размер текста - 17 +

Андрея Кирсанова обвиняют в создании и распространении чит-программ для видеоигр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Белорусская компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks и World of Warships) подала в суд на екатеринбуржца Андрея Кирсанова, который создавал и продавал чит-программы, позволяющие получать преимущества в онлайн-играх. Экспертиза установила, что компании нанесен ущерб в 670 миллионов рублей. «В суде мы будем ходатайствовать о приобщении результатов [экспертизы, установившей ущерб в размере 670 млн рублей] к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать ему нужно в правовом поле», — заявил юридический представитель компании Wargaming Никита Кузнецов в беседе с газетой « Коммерсант ». Черемушкинский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова, который обвиняется в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Отмечается, что ранее за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию к уголовной ответственности никого не привлекали. 27 декабря суд начнет разбирать дело Кирсанова в общем порядке, исследуя все доказательства и проводя допросы свидетелей и потерпевших. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белорусская компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks и World of Warships) подала в суд на екатеринбуржца Андрея Кирсанова, который создавал и продавал чит-программы, позволяющие получать преимущества в онлайн-играх. Экспертиза установила, что компании нанесен ущерб в 670 миллионов рублей. «В суде мы будем ходатайствовать о приобщении результатов [экспертизы, установившей ущерб в размере 670 млн рублей] к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать ему нужно в правовом поле», — заявил юридический представитель компании Wargaming Никита Кузнецов в беседе с газетой «Коммерсант». Черемушкинский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова, который обвиняется в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Отмечается, что ранее за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию к уголовной ответственности никого не привлекали. 27 декабря суд начнет разбирать дело Кирсанова в общем порядке, исследуя все доказательства и проводя допросы свидетелей и потерпевших. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.