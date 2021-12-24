24 декабря 2021

Екатеринбуржец нанес World of Tanks ущерб в 670 миллионов рублей

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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, ворлд оф тэнкс
Андрея Кирсанова обвиняют в создании и распространении чит-программ для видеоигр Фото:

Белорусская компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks и World of Warships) подала в суд на екатеринбуржца Андрея Кирсанова, который создавал и продавал чит-программы, позволяющие получать преимущества в онлайн-играх. Экспертиза установила, что компании нанесен ущерб в 670 миллионов рублей.

«В суде мы будем ходатайствовать о приобщении результатов [экспертизы, установившей ущерб в размере 670 млн рублей] к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать ему нужно в правовом поле», — заявил юридический представитель компании Wargaming Никита Кузнецов в беседе с газетой «Коммерсант».

Черемушкинский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова, который обвиняется в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Отмечается, что ранее за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию к уголовной ответственности никого не привлекали.

27 декабря суд начнет разбирать дело Кирсанова в общем порядке, исследуя все доказательства и проводя допросы свидетелей и потерпевших. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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Белорусская компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks и World of Warships) подала в суд на екатеринбуржца Андрея Кирсанова, который создавал и продавал чит-программы, позволяющие получать преимущества в онлайн-играх. Экспертиза установила, что компании нанесен ущерб в 670 миллионов рублей. «В суде мы будем ходатайствовать о приобщении результатов [экспертизы, установившей ущерб в размере 670 млн рублей] к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать ему нужно в правовом поле», — заявил юридический представитель компании Wargaming Никита Кузнецов в беседе с газетой «Коммерсант». Черемушкинский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова, который обвиняется в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Отмечается, что ранее за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию к уголовной ответственности никого не привлекали. 27 декабря суд начнет разбирать дело Кирсанова в общем порядке, исследуя все доказательства и проводя допросы свидетелей и потерпевших. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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