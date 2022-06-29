Сама база заброшена 15 лет, но на ней построен новый дом для директора Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

Бывшие сотрудники и ветераны АО «Челябинская швейная фабрика „Одежда“» просят привести в порядок и открыть для отдыха ведомственную базу отдыха «Белочка» на озере Увильды в Аргаяшском районе Челябинской области. По словам работников, 15 лет база закрыта для всех. кроме директора Виктора Сотникова, который фактически превратил ее в личное поместье. Сам он утверждает, что ничего не нарушает.

«Много лет мы работали на благо легкой промышленности, и всегда руководство находило возможность отправить семьи летом на фабричную базу отдыха „Белочка“ на озере Увильды, где мы могли оздоровиться, где отдыхали наши дети, ветераны. С 2006 года база закрыта для посещения пришедшим в 2005 году на пост директора Виктором Сотниковым. С тех пор и по сей день, то есть более 15 лет, три гектара земель Гослесфонда используются им и его семьей как личное поместье: старые домики разрушаются, но Сотников построил там для себя большой дом», — рассказали бывшие работники предприятия, которые много лет пишут обращения в различные инстанции.

Помимо дома, здесь есть различные приусадебные постройки Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

По их словам, ЧШФ «Одежда» арендует землю в Аргаяшском лесничестве и по договору лесопользования должна обеспечить развитие территории. Работники утверждают, что для надзорных органов Сотников отвечает, что соблюдает нормы.

По данным СБИС, Виктор Сотников стал директором АО «ЧШФ „Одежда“» в мае 2005 года. 15 июня 2022 года организация ликвидирована и организованно одноименное ООО на Марченко, 22. База отдыха «Белочка» числится среди активов предприятия. У Виктора Сотникова в собственности несколько юрлиц. Среди них расположенный по адресу фабрики ТК «Солнечный».

А домики для отдыхающих заброшены Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

«База отдыха не работает 20 лет, по каким-то причинам люди, проигравшие суды, начинают привлекать журналистов. База нормально содержится, можете проехать и посмотреть. Мы заключили договор освоения лесов, и все эти организации нас контролируют на особо охраняемой территории», — прокомментировал URA.RU Виктор Сотников, отказавшись пояснять, что за суды и действительно ли он пользуется базой единолично.

Еще свежие постройки, предназначенные не для всех желающих Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

Коттедж в лесу используется для отдыха директора фирмы Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

Проход к озеру порос травой Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

Часть территории где, как говорят работники, отдыхает семья и друзья директора Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

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