Суд решил судьбу возможного главаря свердловской банды убийц

Александр Булаков признан судом виновным в убийстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предполагаемого главаря банды свердловских убийц, действовавших в начале 2000-х годов, Александра Булакова отправили в колонию строгого режима на 13 лет за убийство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Булаков Александр Васильевич по совокупности с приговором Советского районного суда Челябинска приговорен к 13 годам колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Также он должен будет заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

По версии следствия, Булаков в 2000-х годах собрал банду, снабженное взрывчаткой, огнестрельным и холодным оружием. Своим арсеналом члены банды запугивали окружающих, весной 2001-го года произошло нападение на адвоката, а летом 2006-го года — на мужчину из-за бизнеса с заправками. Суд доказал причастность Булакова ко второму эпизоду, однако сам подсудимый заявил, что убил человека по ошибке, приняв его за другого.

Предполагаемым подельником Булакова считался бывший оперуполномоченный Михаил Поляков. Однако его вину доказать не удалось.